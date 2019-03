Finale Entscheidung zum Rosenmontagszug fällt erst am Mittag

Angesichts der angesagten starken Sturmböen wurde am Sonntagabend mit Vertretern der Stadt und Feuerwehr entschieden, den Rosenmontagszug erst um 14.11 Uhr starten zu lassen. Auch nach einer erneuten Beratung mit den Ordnungsbehörden und der Feuerwehr am Montagmorgen bleibt der Bürgerausschuss Münsterscher Karneval vorerst bei seiner Entscheidung.

Denn: Bis zum Nachmittag sollen die für die Stadt vorhergesagten Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern (Windstärke 10) abflauen. „Wir haben klare Hinweise, dass der Sturm im Laufe des Nachmittags nachlässt“, scheut der Präsident des Bürgerausschusses Münsterscher Karneval (BMK), Dr. Helge Nieswandt , eine frühzeitige Absage. Die geplante Route und Länge des Zuges bleiben unverändert.

Straßensperrungen Die Narren haben Vorfahrt: Auch in diesem Jahr sorgt die Stadtverwaltung dafür, dass die Karnevalisten am Rosenmontag freie Bahn auf Münsters Straßen haben. Sturmtief „Bennet” sorgt dafür, dass sich die Zeiten der Straßensperrungen noch kurzfristig geändert haben . ...

Entscheidung erst am Montagmittag

Eine finale Entscheidung wird aber - laut einer Mitteilung des Bürgerausschusses Münsterscher Karneval - wegen noch deutlich abweichender Prognosen für das Wetter am Nachmittag erst um 12 Uhr fallen, dann soll es nochmals eine Beratung geben. Die Entscheidung soll um 12.30 Uhr bekanntgegeben werden.

Die aktuellen Prognosen sähen nach wie vor eine Besserung der Wetterlage am Nachmittag vor, berichtet auch die Stadtverwaltung. Die Besucher des Rosenmontagszugs werden deshalb gebeten, sich so spät wie möglich an die Zugstrecke zu begeben.

Rosenmontag in Münster: Die ersten Jecken treffen am Schlossplatz ein

Die 111 Motivwagen, Fußgruppen und Spielmannszüge setzen sich – Stand Montag 9.30 Uhr – erst um 14.11 Uhr (statt wie ursprünglich geplant um 12.11 Uhr) am Schlossplatz in Bewegung.

Appell: Nicht früher kommen

Die Chefkarnevalisten informierten noch am Sonntagabend die teilnehmenden Vereine und Gruppen. Sollte der Rosenmontagszug starten können und mit zweistündiger Verspätung über Münsters Straßen rollen, gehen die Verantwortlich davon aus, dass die letzten Karnevalswagen bis 18 Uhr den Prinzipalmarkt erreicht haben. Die Wagen sollen erst gegen 11.30 Uhr auf dem Schlossplatz eintreffen. „Kommt bitte nicht früher. Und alles, was nicht sturmsicher ist, muss von den Wagen runter“, appelliert Nieswandt an die Karnevalisten.

Münsters Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer betont, dass die Sicherheit der Besucher und Zugteilnehmer die wichtigste Voraussetzung sei. „Das Verschieben auf der Zeitachse und das Warten mit der Beurteilung der Wetterlage bis auf den letzten Moment sind Lehren aus der Zugabsage aus dem Jahr 2016“, sagt Heuer. Damals hatten Unwetterwarnungen mit Sturmböen von 75 bis 90 Stundenkilometern zu einer Absage bereits am Sonntagabend geführt. Der angekündigte Sturm hatte sich dann allerdings als laues Lüftchen entpuppt .