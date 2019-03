Bürgerausschuss hält am Zug um 14.11 Uhr fest

1. Wann beginnt der Zug?

Der Zug startet am Rosenmontag wetterbedingt erst um 14.11 Uhr. Tief „Bennet” soll am Vormittag mit bis zu 100 km/h schnellen Sturmböen über Münster hinwegfegen. Deshalb wurde am Sonntagabend der ursprüngliche Starttermin (12.11 Uhr) aufgegeben. Eine endgültige Entscheidung über das Stattfinden des Zuges soll erst am Montagmorgen fallen.