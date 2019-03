Empörung über AfD-Chats

Ein Kreisvorsitzender aus dem Rheinland soll eine Hasenfigur mit Hitler-Gesicht und der Aufschrift „Frohe Ostern Kameraden“ versendet haben, ein anderer erklärte in einer Gruppe „Integrativ-Konservativ“ wörtlich, man müsse sich „für das Dritte Reich nicht schämen.“

Hintergrund sind die Bestrebungen der Gruppe „Der Flügel“ um den thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke , seine Macht in der AfD-NRW zu festigen. Höcke verfügt über Kontakte zu rechtsextremen Kreisen wie der Identitären Bewegung, die verdeckt an einem Staatsputsch arbeiten. Der AfD-Bezirkschef Münster, Steffen Christ (Recklinghausen), scheint diese Idee zu unterstützen. Wörtlich hat er unter anderem geschrieben: „Ohne einen Bürgerkrieg light wie bei Erdogan wird's nicht laufen“.

Vonseiten des AfD-Kreisverbandes Münster wird jetzt auf ein hartes Vorgehen gegen Christ gedrängt: „Christ muss aus der Partei raus“, fordert der münsterische AfD-Vorsitzende Martin Schiller. Seine Äußerungen seien allen bürgerlichen und konservativen Kräften in der Partei zuwider. In der Partei „koche gerade die Hütte.“

AfD verliert deutlich an Stimmen

Die AfD hatte zuletzt zumindest im Westen deutlich an Stimmen verloren, Umfragen in NRW sehen sie bei acht Prozent. Zuletzt hatte es beim Neujahrsempfang der der Partei in Münster erhebliche, aber friedliche Proteste gegen den Auftritt des Vorsitzenden Meuthen gegeben. Dabei waren 8000 Demonstranten in die Innenstadt gekommen.

„Ein Licht für die AfD" – eine Anspielung auf die ausgeschaltete Beleuchtung am Prinzipalmarkt beim letzten Neujahrsempfang der AfD in Münster vor zwei Jahren.

Carsten Peters vom Bündnis „Keinen Meter den Nazis" spricht auf dem Prinzipalmarkt.

AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen (2.v.r.) sagte im Rathaus, die Stimmung sei insgesamt gereizter geworden. Viele Demonstranten untenliegen laut Meuthen einem Missverständnis über die AfD.

Jörg Meuthen beklagt den Umgang mit seiner Partei.

