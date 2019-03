Auf geht’s zum Feiern!

Keine Frage: Am Rosenmontag gegen 11.30 Uhr war mächtig Wetter in der Stadt. Der Zug hatte gerade ordentlich Fahrt aufgenommen, als der wolkenverhangene Himmel beschloss, sich ordentlich zu entleeren. Es kübelte mächtig, und der böige Wind machte es auch nicht gerade angenehmer, draußen zu sein. Aber der angekündigte Sturm blieb größtenteils aus. Das hatte sich bei der Lagebesprechung zuvor angedeutet, weshalb Polizei, Feuerwehr , Stadt und Karnevalsgesellschaft nach intensiven Beratungen – und bei Sonnenschein – beschlossen hatten, den Rosenmontagszug pünktlich auf die Reise durch die Stadt zu schicken. Die vielen Zuschauer an den Straßenrändern, die den Wagen und Fußgruppen zujubelten, quittierten das mit großem Beifall. Die Sendenhorster – Karnevalisten, Musikzüge und die „Zaungäste“ – sind halt wetterfest. Gleichwohl hatte mancher Musiker an seinem Instrument zwischendurch mächtig zu leiden, ohne dabei die gute Laune und den richtigen Ton zu verlieren.

Prinz Uli II. und seine charmanten Begleiterinnen hatten beste Laune. Foto: Josef Thesing

Und die Sendenhorster sind immer bereit, anderen zu helfen. Zum Beispiel jenen Zeitgenossen, die seit einigen Jahren vergeblich versuchen, den Berliner Flughafen BER zu eröffnen. „Wir übernehmen“, erklärten die „Förster Champions“ an ihrem Wagen. Sie hatten nicht nur eine stattliche Zahl von Piloten und Stewardessen an Bord, sondern auch einen passenden Standort für den Neubau des BER, der dann aber wohl anders heißen wird: Albersloh.

Helau! Foto: Josef Thesing

Berti und das Klima

Der neue Klimamanager der Stadt, Dr. Johannes Hofmeister, rücke beim Kegelclub „Apple Latte“ in der Fokus – und mit ihm auch dessen Chef, der Bürgermeister. „Klima will gemanagt sein – drum stellt Berti den Hof-Meister ein“, hieß es am Wagen der Kegler.

Albersloh statt Berlin für den BER. Foto: Josef Thesing

Wilde Tiere gab es – Klimawandel hin oder her – zuhauf im Zug. Für Aufsehen sorgte nicht nur der Wagen, der als überdimensionaler Elefant gestaltet war, sondern auch die Fußgruppe der Schwimmabteilung der SG, die sich gleich mit einigen Dutzend Mitgliedern „in den Zoo“ begab. Mit dabei waren auch die Jüngsten.

Donald Trump ist auch dabei

Auch US-Präsident Donald Trump hatte sich auf den Weg nach Sendenhorst gemacht, um – wie immer bescheiden – „ Karneval great again“ zu machen. Dass sie es wahrscheinlich auch ohne Trump schaffen, machten die Sendenhorster und Albersloher Narren – trotz des Sauwetters – auch so mehr als deutlich.

Gute Laune – trotz des Regens. Foto: Josef Thesing

Für Stadtprinz Uli II. und dessen Gefolge war es natürlich ein besonderer Tag im Jahr des 50-jährigen Bestehens der KG „Schön wär’s“ auf dem Prinzenwagen durch die Stadt zu fahren: Er ließ sich feiern und feierte die Menschen, die an den Straßen standen.