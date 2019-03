Beratungen am Weltfrauentag

Es gibt viele Menschen, für die die Rente nicht zum Überleben reicht. Allein schon die Miete kann eine Menge der Renteneinkünfte auffressen. Simone Weinke von der Verbraucherberatung in Münster rät darum, sich frühzeitig zu kümmern. „Es gibt immer noch ein paar Stellschrauben“, sagt sie.

Eine Veranstaltung im Vorfeld des Weltfrauentages, der immer am 8. März begangen wird, soll am Donnerstag (7. März) zur Aufklärung beitragen. Dabei stehen Frauen im Blick, die nach Meinung von Simone Weinke auch heute noch am häufigsten von der Altersarmut betroffen seien.

Verschiedene Themen

Zum zweiten Mal bietet die Verbraucherzentrale gemeinsam mit der Stadt und der Deutschen Rentenversicherung Westfalen zwischen 10 und 18 Uhr in ihren Räumen an der Aegidiistraße 46 Vorträge und Einzelberatungen an. Dabei geht es um Themen wie die Grundsicherung im Alter, eine Budgetplanung mit Alterseinkünften, die Rentenberatung und unter anderem um Versicherungen fürs Alter.

Minijobs und Teilzeitarbeit, Kindererziehungszeiten sowie Langzeitarbeitslosigkeit spielen nach Angaben von Simone Weinke eine erhebliche Rolle bei der Absicherung im Alter. Früher rechneten Frauen im Falle einer Scheidung mit einer lebenslangen Versorgung, dies sei heute gesetzlich anders geregelt, so Weinke, die aus zahlreichen Einzelberatungen weiß, dass das Geld ziemlich knapp werden kann.

"Tatsachen rechtzeitig ins Auge zu blicken"

Erschreckend viele Betroffene scheuten aber immer noch den Gang zum Sozialamt, weil sie der irrigen Meinung seien, so die Beraterin der Verbraucherzentrale, dass das Geld von den Kindern zurückgezahlt werden muss.

Simone Weinke appelliert darum, den Tatsachen rechtzeitig ins Auge zu blicken . „Je früher man anfängt, desto besser“, rät sie auch jungen Menschen, sich spätestens nach der Ausbildung frühzeitig zu kümmern und abzusichern. Dabei geht es um eine neutrale Beratung.