Auf Platz zwei folgten die Coerde Cometen, die mit „LaLaLegoland“ sehr bunt unterwegs waren. Platz drei belegten die „Lustigen Westfalen“, die sich als Wagenbauer dem Thema „Mit Europa in die Zukunft“ verschrieben hatten.

Bei den Fußgruppen konnte die Narrenzunft vom Aasee (NZA) gleich doppelt abräumen. Der Sieg ging an die ausgesprochen apart ausstaffierten „Fruchtcocktails“. Selbst der Begleitwagen in Form einer Banane wusste zu überzeugen. Ebenfalls mit einem ersten Platz bedacht wurden die Schmetterlinge aus den Reihen der KG Schlossgeister. Eine weitere NZA-Fußgruppe, und zwar die Pinguine, kam auf Platz drei.