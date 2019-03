Bauwerke aus geflochtenen Weiden sind bei Kindern beliebte Spielbereiche, die ein intensives Naturerlebnis ermöglichen. Das Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit, das als Partner im BNE-Regionalzentrum Münster Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Stadt vorantreibt, unterstützt daher die naturnahe Umgestaltung von Schulhöfen oder Außenanlagen von Kindertagesstätten.

Auch in diesem Jahr organisieren die Mitarbeiter wieder einen Abholtermin für Weidenmaterialien am städtischen Betriebshof am Höltenweg: Am Freitag (8. März) können die Weiden dort von 9 bis 13 Uhr abgeholt werden.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Fragen zum Abholtermin beantwortet Wolfram Goldbeck, Telefon 0251/4 92 67 62. Er steht auch vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung.