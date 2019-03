Bombe erfolgreich entschärft: Evakuierung aufgehoben - Straßen wieder frei

Eine 500-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg an der Mond­straße hat Anwohnern und Einsatzkräften am Mittwoch einen anstrengenden Tag beschert. Um 20.10 Uhr war der Blindgänger dann entschärft. Zu Verzögerungen war es nach Angaben einer Sprecherin der Stadt durch Anwohner gekommen.

„Es wird wohl bis in die Abendstunden dauern“, mutmaßte Feuerwehr-Pressesprecher Jörg Rosenkranz schon früh am Nachmittag. Und tatsächlich, dadurch dass sich die im Bereich zwischen Haus-Kleve-Weg und Pleistermühlenweg schon am Tag zuvor vermutete Bombe größer als erwartet herausstellte, mussten die Einsatzkräfte den Radius der Evakuierung auf 500 Meter vergrößern.

Betreuungsstelle wurde eingerichtet

Rund 1700 Menschen waren davon betroffen. Problematisch zudem: Viele kamen genau während der Evakuierung von ihrer Arbeitsstelle zurück und wurden nicht mehr nach Hause durchgelassen.

Auf einem Baugelände, gleich hinter einer ­ehemaligen Drogerie, war der 500-Kilo-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. In der Richard-von-Weizsäcker-Schule wurde eine Betreuungsstelle für all diejenigen eingerichtet, die nicht wussten, wohin.

Vor allem ältere Menschen waren davon betroffen. So musste unter anderem das Seniorenzentrum „Mitten in Mauritz“ evakuiert werden. Seit dem frühen Morgen hatten die ­alten Menschen dort auf die Nachricht gewartet, ob sich der Bombenverdacht be­stätigen würde. Eine große Belastung für Bewohner und Pfleger gleichermaßen. „So etwas haben wir auch noch nicht erlebt“, resümierte Pflegekraft Gisela Dartmann dennoch gelassen.

Rund 80 Personen hatten sich später in der Betreuungsstelle eingefunden, wie Abschnitts­leiter Pascal Berghammer von den Johannitern vermeldete, 40 mussten von den Rettungsdiensten transportiert werden.

Etwa zeitgleich machten sich rund 200 Einsatzkräfte daran, den betroffenen Bereich der Umgehungsstraße B 51 für den Verkehr zu sperren. Um den Verkehr nicht unnötig zu belasten hatten die Einsatzkräfte damit extra so lange wie möglich gewartet. Wenige Minuten später startete die Entschärfung der Bombe.