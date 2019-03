Am Mittwochvormittag (6. März) untersuchten Experten an der Mondstraße zwischen Haus-Kleve-Weg und Pleistermühlenweg den Boden nach Kampfmittel an. Dort hatte es einen auffälligen Messwert gegeben. Die Untersuchung ergab, dass sich eine amerikanische 500-Kilogramm-Bombe im Boden befindet.

Da der 500-Kilogramm-Blindgänger größer ist, als zunächst vermutet, muss der Evakuierungsradius auf 500 Meter ausgeweitet werden. Entsprechend muss mit größeren Verkehrsbeeinträchtigungen bis in die Abendstunden gerechnet werden, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Nach Angaben der Feuerwehr sind im möglichen Evakuierungsbereich etwa 1700 Anwohner gemeldet. Außerdem liegt das Regionalstudio des WDR in dem Gebiet.

Umgehungsstraße muss gesperrt werden

Auch die Umgehungsstraße (B51) muss zwischen der Warendorfer Straße und der Wolbecker Straße zum Entschärfungszeitpunkt voll gesperrt werden. Die Evakuierung zwischen Neuheim und Birkenweg ist eingeleitet. Sobald alle Betroffenen den Bereich verlassen haben, schreibt die Stadt in einer Mitteilung, wird der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit der Entschärfung beginnen.

Für Betroffene wird eine Betreuungsstelle in der Richard-von-Weizsäcker-Schule, Laerer Landweg 153, eingerichtet. Wer seine Wohnung nicht selbstständig verlassen kann, soll sich an die Leitstelle der Feuerwehr unter der Notrufnummer 112 wenden. Die Polizei teilt mit, dass sich im evakuierten Gebiet niemand aufhalten dürfe. Die Feuerwehr wird mit Fußtrupps und Lautsprechern zum Verlassen der Häuser und Gärten auffordern.

Über das Ende des Einsatzes wird mit Lautsprechern und im Stadtportal informiert.

Der Zeitpunkt der Evakuierung ist noch nicht bekannt.