Am Mittwochvormittag (6.3.) stehen an der Mondstraße zwischen Haus-Kleve-Weg und Pleistermühlenweg Kampfmittelüberprüfungen an. Das schreibt die Stadt Münster in einer Pressemitteilung. Demnach wird ab morgens mit der Freilegung der Stelle mit einem auffälligen Messwert begonnen.

Nach Einschätzung der Bezirksregierung Arnsberg wird zum späten Vormittag mit der endgültigen Freilegung und Identifizierung des "Verdachtsmomentes" gerechnet. Sollte sich ein Blindgänger finden, müssten Anwohner und Berufstätige evakuiert werden. Verkehrsumleitungen würden entsprechend des Evakuierungsradius‘ eingerichtet.