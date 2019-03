Am Mittwochvormittag (6. März) untersuchten Experten an der Mondstraße zwischen Haus-Kleve-Weg und Pleistermühlenweg den Boden nach Kampfmittel an. Dort hatte es einen auffälligen Messwert gegeben. Die Untersuchung ergab, dass sich eine amerikanische 500-Kilogramm-Bombe im Boden befindet.

Da der 500-Kilogramm-Blindgänger größer ist, als zunächst vermutet, muss der Evakuierungsradius auf 500 Meter ausgeweitet werden. Entsprechend muss mit größeren Verkehrsbeeinträchtigungen bis in die Abendstunden gerechnet werden, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Die Mondstraße wird ab 16.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Nach Angaben der Feuerwehr sind im möglichen Evakuierungsbereich etwa 1700 Anwohner gemeldet. Außerdem liegt das Regionalstudio des WDR in dem Gebiet.

Umgehungsstraße muss gesperrt werden

Die Entschärfung des 500-Kilogramm-Blindgängers an der Mondstraße in Münster ist ab 18.50 Uhr geplant. Während der Entschärfung muss die Umgehungsstraße (B 51) zwischen der Wolbecker Straße und der Warendorfer Straße ab 18.45 Uhr gesperrt werden. Sobald die Entschärfung abgeschlossen ist, wird die Sperrung der B 51 wieder aufgehoben.

Für Betroffene wird eine Betreuungsstelle in der Richard-von-Weizsäcker-Schule, Laerer Landweg 153, eingerichtet. Wer seine Wohnung nicht selbstständig verlassen kann, soll sich an die Leitstelle der Feuerwehr unter der Notrufnummer 112 wenden. Die Polizei teilt mit, dass sich im evakuierten Gebiet niemand aufhalten dürfe. Die Feuerwehr wird mit Fußtrupps und Lautsprechern zum Verlassen der Häuser und Gärten auffordern.

Über das Ende des Einsatzes wird mit Lautsprechern und im Stadtportal informiert.

Aktuell wird mit der Entschärfung der amerikanischen Fliegerbombe in den frühen Abendstunden gerechnet.

Während der Entschärfung fahren die Linien 11 und – falls die Entschärfung bis nach 20 Uhr dauern sollte – die N84 eine Umleitung, teilen die Stadtwerke mit.

Die Busse fahren mit Beginn der Sperrung ab der Haltestelle St.-Margareta-Kirche geradeaus weiter über Wolbecker Straße und wenden am Freibad Stapelskotten. Die Haltestellen Bretanoweg, Im Drostebusch, Erikaweg/WDR, An der Konradkirche, Adlerhorst und Tannenhof können nicht angefahren werden.

Bereiche südlich des Evakuierungsbereichs können Fahrgäste über die Haltestelle Mondstraße auf der Wolbecker Straße erreichen (Linien 11, 22 und N84), nördlich des Evakuierungsbereichs ist die nächste Haltestelle St. Mauritz auf der Warendorfer Straße (Linien 2, 10 und N83).