Lansink auf frischer Fährte

Als liebenswerter Antiquar und eigenwilliger Privatdetektiv aus Münster ist der Schauspieler Leonard Lansink vielen Fernsehzuschauern vom Bildschirm bekannt. In der Rolle des ZDF-Ermittlers Wilsberg hat er sich längst zu einem gern gesehenen Gast in Münster und Aushängeschild für die Domstadt gemausert. Insbesondere sein Engagement für die münsterische Krebsberatungsstelle rechnen ihm viele hoch an. Jetzt engagiert sich Lansink auch tierisch – und zwar als neuer Botschafter des Hundes.

Jedes Jahr ernennt der Verband für das Deutsche Hundewesen e.V. (VDH) einen Prominenten als Fürsprecher für Vierbeiner. Voraussetzungen seien ein großes Herz für den besten Freund des Menschen und das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Hund innerhalb der Gesellschaft. All das trifft auf aus Sicht des VDH auf den Labrador-Liebhaber Leonard Lansink zu.

Hundehalter Lansink

Zusammen mit seiner Ehefrau Maren Lansink, die einst in Münster Jura erfolgreich studiert hat, hält der Schauspieler zwei eigene Hunde – den schwarzen Labrador Arthur und Beagle-Mischling Holly. Und am besten entspannt der Wahl-Berliner privat in diesem Quartett, wie es heißt.

Als Hundebotschafter befindet sich Lansink jedenfalls in prominenter Gesellschaft: Er folgt dem Schauspieler Martin Armknecht. Zuvor warben unter anderem die Sportjournalistin Jessica Kastrop (2016), Moderatorin Bettina Böttinger (2015), Starköchin Cornelia Poletto, Schauspieler Erol Sander (2011) und Fernsehmoderatorin Nina Ruge (2010) für Vierbeiner.

Aktions-Wochenende

Lansink ist übrigens in seiner neuen Rolle auch Schirmherr des „Tags des Hundes“, teilt der VDH mit: Am 15. und 16. Juni wird dieser wieder deutschlandweit mit einem kunterbunten Aktions-Wochenende rund um den Hund und Feierlichkeiten für die ganze Familie locken.

Auf zahlreichen Hundeplätzen geht es dabei rund: Dort laden Schnupperkurse zu verschiedenen Hundesportarten ein. Es gibt Spaß-Wettbewerbe, Hunderennen, gemeinsame Spaziergänge, Foto-Shootings, Trödelmärkte mit Hundezubehör zum Schnäppchenpreis, Lesungen und vieles mehr.