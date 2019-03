NRW-Sozialminister Laumann sucht guten Rat

Mit freudigem Gesicht zeigt Kandasamy Sinnavan dem hohen Besuch aus Düsseldorf sein neues Reich. Vorher lebte der 67-Jährige im Haus der Wohnungslosenhilfe an der kleinen Bahnhofstraße, seit einiger Zeit wohnt er in einem eigenen Appartement an der Steinfurter Straße. Dieses gehört wie zehn weitere zum Projekt „Wohnen 60plus York-Höfe“.

Für dieses Vorhaben interessiert sich am Mittwoch NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann . „Ich bin gekommen, um zu lernen, wie Sie das hier gemacht haben“, sagt der CDU-Politiker an die Adresse von Bernd Mülbrecht , dem Vorsitzenden des Fördervereins für Wohnhilfen e.V.. Der Verein hat die elf Appartements, die jeweils über eigenes Bad und Kochzeile verfügen, in der Neubauanlage York-Höfe auf dem alten TÜV-Gelände von der Wohn- und Stadtbau angemietet.

Dank für Förderung

Dazu gibt es eine Betreuung. Ein ähnliches Wohnprojekt für ältere, obdachlose und gesundheitlich nicht mehr ganz fitte Menschen hat der Verein bereits in der ehemaligen Dreifaltigkeitskirche umsetzen können – mit Förderung des Landes. Und dafür wollen sich Mülbrecht und seine Mitstreiter an diesem Vormittag bedanken.

Statement von NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann zum Projekt "Wohnen 60plus"

„In NRW ist ohne Frage das Problem, dass Wohnungslosigkeit zunimmt“, stellt Laumann fest und verweist auf Bedürftige, Kranke und Süchtige, für die es besonders schwierig ist, ein Dach über dem Kopf zu finden. Als Sozialminister könne er sich mit diesem Zustand nicht abfinden. „Wir müssen erheblich mehr tun, um Wohnungslosigkeit zu vermeiden.“

Bedürftige nicht an den Rand drängen

Bis Ostern wird das Ministerium nach Laumanns Worten ein Konzept vorlegen. Dabei könne man Mittel für Wohnungslosen- und Suchthilfe zusammendenken. Außerdem müsse man vermeiden, dass Mietschulden entstünden. Bei Jobcentern mahnte Laumann ein „gewisses Verständnis“ dafür an, dass Bedürftige manchmal in einer etwas zu großen Wohnung lebten, weil es keine reale Chance auf eine kleinere Wohnung gebe. „Münsters Kommunalpolitik gibt sich viel Mühe, diese Probleme zu sehen“, resümiert Laumann später.

Karl-Josef Laumann in Bildern 1/26 "Schwarz. Breit. Stark.": Eher zufällig steht Laumann am 21. Mai 2005 vor einer Reifenreklame bei der Eröffnung des Grevener Maifestes. Foto: Gunnar A. Pier

Laumann mit seiner Treckersammlung vor sdeinem Büro in Düsseldorf. Foto: Jürgen Peperhowe

Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Jürgen Rüttgers (CDU, l) unterhält sich am Mittwoch (31.08.2005) während einer Pressekonferenz in Düsseldorf mit seinem Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Foto: dpa

Der Arbeitsminister von Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann (CDU), spricht am Freitag (06.07.2007) vor dem Deutschen Bundestag in Berlin. Foto: dpa

Der designierte Parteivorsitzende der nordrhein-westfälischen CDU, Armin Laschet (l), und der Fraktionsvorsitzende Karl-Josef Laumann geben am Donnerstag (24.05.2012) vor der Parteizentrale in Düsseldorf ein Pressestatement ab. Foto: Patrick Sinkel

Die nordrhein-westfälische Schulministerin Sylvia Löhrmann (r, Grüne) und der CDU-Fraktionsvorsitzende Karl-Josef Laumann gratulieren sich am Donnerstag (20.10.2011) im Düsseldorfer Landtag nach der Entscheidung für das neue Schulstrukturgesetz gegenseitig. Foto: Roland Weihrauch

Lachend stehen die Landesminister aus Nordrhein-Westfalen (NRW) für Gesundheit, Karl-Josef Laumann (CDU, l), und Familie, Armin Laschet (CDU, r), am Montag (05.07.2010) vor Beginn der letzten Kabinettssitzung der Landesregierung in der Landesvertretung von NRW in Berlin zusammen. Foto: Tim Brakemeier

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Karl-Josef Laumann (M), der nordrhein-westfälische Minister für Generation, Familie und Integration, Armin Laschet (CDU, l) und der Landtagsabgeordnete, Ralf Witzel (FDP) sitzen am Mittwoch (19.10.2011) im Plenarsaal des Düsseldorfer Landtags. Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Karl-Josef Laumann (M), der nordrhein-westfälische Minister für Generation, Familie und Integration, Armin Laschet (CDU, l) und der Landtagsabgeordnete, Ralf Witzel (FDP) sitzen am Mittwoch (19.10.2011) im Plenarsaal des Düsseldorfer Landtags. Foto: Victoria Bonn-Meuser

Zu Besuch im Rochus-Hospital, Telgte. Foto: Jens Rademacher

Mit Angela Merkel in Münster. Foto: Jürgen Peperhowe

Der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Karl-Josef Laumann, ist mit 93,2 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt worden. Foto: dpa/Marius Becker

Mit Dr. Wilhelm Droste, Justiziar der NRW-CDU, im Gericht. Foto: Jürgen Peperhowe

Karl-Josef Laumann am 25. März 2003 beim Redaktionsgespräch Foto: Gunnar A. Pier

Viel Spaß hatten Prinz Gerd und die Kiepenkerle Norbert Seiling, Diethelm Heimeier, Wolfram Opperbeck, und Michael Döring (v.l.) mit Karl-Josef Laumann (4.v.l.) und Henning Rehbaum (r.) im Düsseldorfer Landtag. Foto: Wolfram Opperbeck

Mit Angela Merkel Foto: Jürgen Peperhowe

Mit Dr. Wilhelm Droste, Justiziar der NRW-CDU, im Gericht. Foto: Jürgen Peperhowe

Oberbürgermeister Markus Lewe hebt die Vielfalt der Stadt hervor, die sich nach seiner Darstellung gerade in gut durchmischten Wohnquartieren widerspiegelt. Bedürftige dürften nicht an den Rand gedrängt werden. Um die soziale Balance zu halten, helfe das städtische Wohnbauunternehmen. Dessen Chef Dr. Christian Jäger berichtet dem Minister auf dem Flur, wie wichtig es gewesen sei, dass die Stadt bei den York-Höfen das Grundstück zur Verfügung gestellt habe – „sonst wäre das hier nicht möglich gewesen“. Derweil macht Kandasamy Sinnavan Foto um Foto vom großen Auflauf vor seiner Tür – und wirkt dabei sehr zufrieden.