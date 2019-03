Mehrheit gegen Helmpflicht für Radfahrer

Das Votum ist eindeutig: 69 Prozent der 3289 Teilnehmer einer Twitter-Umfrage der münsterischen Polizei sprechen sich gegen eine Helmpflicht aus. Parallel fragt die Behörde derzeit im sozialen Netzwerk Facebook, was die User von einer Helmpflicht halten.

„Uns geht es um ein Stimmungsbild“, sagt Polizei-Sprecherin Antonia Klein – und betont gleich, dass ihre Behörde bei diesem Thema eine klare Position habe. „Wir begrüßen es, wenn sich die Verkehrsteilnehmer aus Überzeugung freiwillig für einen Fahrradhelm entscheiden“, sagt Klein. Eine Helmpflicht favorisiere ihre Behörde nicht.

Kommentare sind willkommen

Die Ergebnisse der Twitter- und Facebook-Umfragen sollen nun zusammen mit einer Arbeitsgruppe der Universität Münster analysiert werden – „anonym“, wie die Sprecherin betont. Diese Ergebnisse sollen in die alltägliche Arbeit der Polizei und in die Arbeit der Gremien, in denen die Polizei mitarbeitet, einfließen.

Im Zusammenhang mit den Umfragen wird nicht nur danach gefragt, ob die User für oder gegen eine Helmpflicht sind. Auch Kommentare sind willkommen. Über mangelnde Resonanz kann sich die Behörde nicht beschweren – viele äußern auf Twitter und Facebook dezidiert ihre Meinung.

"Lebensmüde"

„Die meisten Stürze, die ich hatte und bisher auch sah, gingen immer seitlich auf den Kopf. Ohne Helm ist man aus meiner Sicht lebensmüde“, schreibt ein User. Ein anderer meint: „Am Besten mal eine Umfrage in der Notaufnahme und Chirurgie machen, da sind die, die die Unvernunft wieder zusammenflicken dürfen.“

Doch es gibt auch Positionen gegen eine Helmpflicht. „Ich hab noch nie ein Auto gebraucht, aber mit Helmpflicht auf dem Rad wäre es so weit“, schreibt einer. „Was kommt denn als nächstes? Helmpflicht im Haushalt? Dort passieren bekanntlich die meisten Unfälle“, kommentiert ein anderer User den Vorstoß der münsterischen Polizei.