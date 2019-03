Blutiger Konflikt um einen Platz an der Theke

Ein Imbiss in Bahnhofsnähe, Samstagnacht, Sommer. Ein junger Mann steht an der Theke und bestellt etwas zu essen. Das Handy klingelt, er geht kurz raus. Als er zurückkommt, ist sein Platz von einem anderen jungen Mann besetzt. „Ey, lass mich wieder dahin.“ Der andere guckt ihn scharf an: „Verpiss dich!“ Das lässt sich der erste nicht bieten – und scheuert ihm eine.

Was dann folgt, wird zu einer der blutigsten Polizeimeldungen des vergangenen Jahres: Der Geschlagene zieht ein Einhandmesser aus der Tasche und trifft den Gegner am Arm. Der Mann blutet, er sieht rot. Etliche Gäste greifen ein und trennen die beiden. Doch vor der Tür geht es weiter: Der Verletzte hat sich inzwischen mit zwei Pizzamessern aus dem Imbiss-Besteckkasten bewaffnet und geht der Auseinandersetzung nicht aus dem Weg.

Viel Blut verloren

Beide tragen Wunden davon, doch der Mann mit dem Essbesteck zieht den Kürzeren. Noch bevor Polizei und Krankenwagen da sind, klappt er zusammen. Er hat Verletzungen an beiden Armen, an der Schulter, am Bauch, er verliert viel Blut. Lebensgefährlich. Der andere muss ebenfalls ins Krankenhaus. Dort wird er verhaftet.

Etwa so dürften sich die Ereignisse am 2. September 2018 an der Windthorststraße abgespielt haben, das wurde beim zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht deutlich. Der Staatsanwalt wirft dem Mann mit dem Taschenmesser „versuchten Totschlag“ vor.

Draufgängertyp

Ein gemeingefährlicher Schläger? Der schmale, zurückhaltende, aus dem Irak stammende junge Mann wirkt eher etwas labil, dabei recht intelligent. Ja, sagt er leise, es war nicht richtig, das Messer zu ziehen. Aber der andere habe den Streit angefangen und ihn geschlagen.

Das Opfer: ebenfalls aus dem Irak, deutlich selbstbewusster, ein Draufgängertyp. Ja, räumt er offen ein, er habe zuerst zugeschlagen. Aber der andere habe den Streit angefangen und ihn beleidigt.

Etliche Zeugen werden befragt

War Alkohol im Spiel? Ein paar Bier, eine halbe Flasche Wodka – nichts, was den beiden der Rede wert schiene. Es scheint letztlich um nichts anderes gegangen zu sein, als um einen Platz an der Theke und ein paar schiefe Blicke. Das Opfer leidet nach eigenen Angaben bis heute an den Folgen der Tat, lässt aber nicht den geringsten Zweifel an seiner eigenen Kampfbereitschaft. Der andere hätte ihn schließlich schwer verletzen wollen.

Bis zum 28. März sind drei weitere Verhandlungstage angesetzt. Das Gericht wird noch etliche Zeugen befragen und allen Hinweisen nachgehen, ob der Fall nicht doch eine Vorgeschichte hat. Bislang deutet nichts darauf hin.