Das Alte und das Neue reichen sich die Hand

Am Freitag (8. März) richtet das LWL-Museum für Kunst und Kultur am Domplatz seinen monatlichen „Langen Freitag“ aus. Von 10 bis 24 Uhr können die Besucher bei kostenfreiem Eintritt ein abwechslungsreiches Programm erleben, das gleichzeitig einen Abschied einläutet und etwas Neues begrüßt. Es besteht letztmalig die Möglichkeit an diesem Tag, die Ausstellung „ Bauhaus und Amerika“ (bis 10. März) bei freiem Eintritt zu sehen.

Die Führung des Kurators für westfälische Landesgeschichte, Dr. Gerd Dethlefs , bildet den Programmauftakt um 14 Uhr. In dem 30-minütigen Gespräch können die Teilnehmer ein Gemälde aus dem Jahre 1805 kennenlernen, das eine Familienidylle aus dem Ravensberger Land bei Bielefeld zeigt.

Gleich zwei Ausstellungen werden am Nachmittag beziehungsweise Abend eröffnet: Um 16 Uhr werden in der Studiogalerie 106 Werke aus dem Museumsdepot unter dem Titel „Salonfähig!“ der Öffentlichkeit präsentiert. Die zweite Eröffnung findet um 19 Uhr statt, wenn in den Räumen des Westfälischen Kunstvereins die Ausstellung „Die Arbeit in und an Aufmachungen“ von Heiko Schäfer beginnt.

Um 17.30 Uhr unterhält sich die Kuratorin für Gegenwartskunst, Kristin Bartels, anlässlich der kürzlich eröffneten Ausstellung „Nicht vorbeigehen“ mit der Künstlerin Tatjana Doll. Die Preisträgerin des Konrad-von-Soest-Preises 2018 zeigt großformatige Bilder im Foyer und Lichthof.

Am Abend folgt ein weiteres Gespräch, dieses Mal der literarischen Art: Dr. Daniel Müller Hofstede, verantwortlich für das Kulturprogramm des Museums, unterhält sich mit der Autorin Theresia Enzensberger über ihren Debütroman „Blaupause“, der in der Bauhaus-Szene der Weimarer Republik spielt und somit an die Ausstellung „Bauhaus und Amerika“ anknüpft.

Am „Langen Freitag“ gibt es außerdem abwechslungsreiche Möglichkeiten, die Kunst und das Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) zu entdecken: Es werden zahlreiche Rundgänge zu „Bauhaus und Amerika“, „Hülle und Kern. Multiples von Joseph Beuys“ oder der Sammlung angeboten. Um 19 Uhr findet zudem die Tour „Im Bücherregal“ statt, die Einblicke in die Museumsbibliothek gibt. Und um 19.30 Uhr startet „Kunst zum Verlieben“, das interaktive Blind Date mit der Kunst (mit Anmeldung).

Die Teilnehmerzahl für die Rundgänge ist auf 20 Personen begrenzt, kostenfreie Teilnahmetickets sind je 30 Minuten vor Beginn an der Museumskasse erhältlich.