Bei der Bombenentschärfung am Mittwochabend an der Mondstraße ist es zu leichten Verzögerungen gekommen – mal wieder. Grund dafür: Einige wenige Münsteraner verließen zunächst ihre im Evakuierungsgebiet liegenden Häuser nicht.

Eigentlich sei das nichts Besonderes, resümierte Feuerwehrsprecher Jörg Rosenkranz am Donnerstag. Denn dass Einzelne ihre vier Wände nicht verlassen wollten, käme immer wieder vor. Im gleichen Atemzug appelliert Rosenkranz an die Vernunft der Menschen: „Wir evakuieren die Leute nicht ohne Grund, sondern folgen beim Evakuierungsradius der Empfehlung der Bezirksregierung.“

Im Ernstfall schafft die Feuerwehr Tatsachen

Dabei stellt er klar, dass zwar das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung bestehe, bei „Gefahr im Verzug“ oder aber wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung bedroht sei, es für die Einsatzkräfte durchaus Mittel zur Reaktion gebe. „Wir würden uns, wenn notwendig, auch Zugang zur Wohnung verschaffen“, sagt Rosenkranz, ergänzt aber auch, dass das bislang in Münster seines Wissens nicht nötig geworden sei.

Spätestens wenn die Polizei hinzugerufen werde, würden die Menschen erfahrungsgemäß ihre Türen öffnen, so Rosenkranz. Dabei gelte es zudem zu bedenken, dass wenn der Einsatz der Feuerwehr empfindlich gestört werde, es durchaus möglich sei, dass gewisse Einsatzkosten auf den Störenden abgewälzt werden könnten.

Polizei leistet bei Problemen Amtshilfe

Die Polizei betont in diesem Zusammenhang, dass sie bei Bombenentschärfungen in der Regel nur bei größeren Verkehrsmaßnahmen unterstütze. Erst wenn sie von der Feuerwehr zu „besonderen Problemfällen“ hinzugerufen werde, leiste sie Amtshilfe. Und das auch nur, wenn konkrete Hinweise darauf bestünden, dass Menschen in ihren Wohnungen verharren würden.