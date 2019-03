Vier Oberbürgermeister ziehen Bilanz

Im Rathausfestsaal wird viel über Münster diskutiert, in dieser Zusammenstellung dürfte das Gespräch aber wohl einmalig sein. Am 21. März (Donnerstag) um 19 Uhr trifft Münsters amtierender Oberbürgermeister Markus Lewe auf seine Vorgänger Dr. Berthold Tillmann (1999 – 2009), Marion Tüns (1994 – 1999) und Dr. Jörg Twenhöven (1984 bis 1994).

Die Initiative zu dem Gespräch ging aus von Klaus Baumeister , Redakteur unserer Zeitung. Sein Buch „25 Jahre Münster – Eine Bilanz“ bildet auch den Rahmen für diese Veranstaltung. Baumeister möchte mit den vier Oberbürgermeistern, die er als Lokalredakteur journalistisch begleitet hat, über die Zeit seit dem Stadtjubiläum 1993 sprechen.

Blick auf die wesentlichen Veränderungen

Beim Blick zurück in das Jahr, als Münster sein 1200-jähriges Bestehen feierte, fällt erst so richtig auf, was sich seitdem getan hat. Münster hatte damals 43.000 Einwohner weniger, auf der Weseler Straße fuhr man noch mit Tempo 70, der Gasometer war noch in Betrieb und statt des Cineplex‘ gab es einen Kranz kleiner Kinos in der Altstadt und am Bahnhof.

Münster war eine Stadt ohne Picasso-Museum, aber mit einer Holzhandlung Osmo am Hafen, eine Stadt ohne Stubengassen-Bebauung, aber mit einem Südbad. Kurz und gut: Münster war in vielen Punkten anders als heute – und in vielen Punkten auch ähnlich. Genau das wollen die fünf Münster-Kenner auf dem Podium herausarbeiten.

Freier Eintritt

Die Veranstaltung im Rathausfestsaal ist öffentlich, der Eintritt ist frei. Es wird aber darauf hingewiesen, dass auf Wunsch des Initiators ein Teil der Plätze reserviert wurde für geladene Gäste, die diese 25 Jahre mitgestaltet haben. Es besteht die Möglichkeit, im Foyer das Baumeister-Buch „25 Jahre Münster – Eine Bilanz“ zu erwerben und signieren zu lassen.