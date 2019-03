Der achte März ist der Weltfrauentag. Seit 100 Jahren feiern Feminist*innen an diesem Tag die Erfolge und Ziele der Frauenbewegung. In vielen Ländern ist der Weltfrauentag bereits als gesetzlicher Feiertag anerkannt. 2019 auch erstmalig in Berlin. Aus feministischen Kreisen wird die bundesweite Anerkennung gefordert.

Weltfrauentag als Feiertag in Berlin: Was halten Münsteraner*innen davon?