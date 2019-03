Was bedeutet Führen in digitalen Zeiten? Vom digitalen Wandel sprechen alle. Gerade mit der Digitalisierung rückt die Bedeutung des einzelnen Mitarbeiters im Unternehmen aber wieder in den Vordergrund. In seinem Vortrag „Radikal Digital. Weil Menschen den Unterschied machen“ weist Dr. Reinhard K. Sprenger am 18. März (Montag) mit konkreten Rezepten den Weg zur Gestaltung dieses Wandels.

Sprenger reduziert beim sechsten Vortrag im Rahmen der Reihe „WN-Wissensimpulse“ die Herausforderungen der Digitalisierung auf drei Kernaufgaben für Führungskräfte: Kunde – Kooperation – Kreativität. Drei Dimensionen, die im Prozess des modernen Organisierens über Jahrzehnte vernachlässigt wurden und jetzt ihren Weg zurück in die Unternehmen finden. Denn Digitalisierung bedeutet nicht die Macht der Maschinen oder die Herrschaft der Algorithmen. Sondern die Konzentration auf das Wesentliche. Auf das, was nur Menschen leisten, denn Menschen machen den Unterschied.

Jörg Löhr begeistert bei WN-Wissensimpulsen 1/19 Jörg Löhr, Experte für Persönlichkeitsentwicklung, sorgte am Montagabend für den Auftakt zur neuen Runde der „WN-Wissensimpulse“. Foto: Sprecherhaus

Jörg Löhr, Experte für Persönlichkeitsentwicklung, sorgte am Montagabend für den Auftakt zur neuen Runde der „WN-Wissensimpulse“. Foto: Sprecherhaus

Jörg Löhr, Experte für Persönlichkeitsentwicklung, sorgte am Montagabend für den Auftakt zur neuen Runde der „WN-Wissensimpulse“. Foto: Sprecherhaus

Jörg Löhr, Experte für Persönlichkeitsentwicklung, sorgte am Montagabend für den Auftakt zur neuen Runde der „WN-Wissensimpulse“. Foto: Sprecherhaus

Jörg Löhr, Experte für Persönlichkeitsentwicklung, sorgte am Montagabend für den Auftakt zur neuen Runde der „WN-Wissensimpulse“. Foto: Sprecherhaus

Jörg Löhr, Experte für Persönlichkeitsentwicklung, sorgte am Montagabend für den Auftakt zur neuen Runde der „WN-Wissensimpulse“. Foto: Sprecherhaus

Jörg Löhr, Experte für Persönlichkeitsentwicklung, sorgte am Montagabend für den Auftakt zur neuen Runde der „WN-Wissensimpulse“. Foto: Sprecherhaus

Jörg Löhr, Experte für Persönlichkeitsentwicklung, sorgte am Montagabend für den Auftakt zur neuen Runde der „WN-Wissensimpulse“. Foto: Sprecherhaus

Jörg Löhr, Experte für Persönlichkeitsentwicklung, sorgte am Montagabend für den Auftakt zur neuen Runde der „WN-Wissensimpulse“. Foto: Sprecherhaus

Jörg Löhr, Experte für Persönlichkeitsentwicklung, sorgte am Montagabend für den Auftakt zur neuen Runde der „WN-Wissensimpulse“. Foto: Sprecherhaus

Jörg Löhr, Experte für Persönlichkeitsentwicklung, sorgte am Montagabend für den Auftakt zur neuen Runde der „WN-Wissensimpulse“. Foto: Sprecherhaus

Jörg Löhr, Experte für Persönlichkeitsentwicklung, sorgte am Montagabend für den Auftakt zur neuen Runde der „WN-Wissensimpulse“. Foto: Sprecherhaus

Jörg Löhr, Experte für Persönlichkeitsentwicklung, sorgte am Montagabend für den Auftakt zur neuen Runde der „WN-Wissensimpulse“. Foto: Sprecherhaus

Jörg Löhr, Experte für Persönlichkeitsentwicklung, sorgte am Montagabend für den Auftakt zur neuen Runde der „WN-Wissensimpulse“. Foto: Sprecherhaus

Jörg Löhr, Experte für Persönlichkeitsentwicklung, sorgte am Montagabend für den Auftakt zur neuen Runde der „WN-Wissensimpulse“. Foto: Sprecherhaus

Jörg Löhr, Experte für Persönlichkeitsentwicklung, sorgte am Montagabend für den Auftakt zur neuen Runde der „WN-Wissensimpulse“. Foto: Sprecherhaus

Jörg Löhr, Experte für Persönlichkeitsentwicklung, sorgte am Montagabend für den Auftakt zur neuen Runde der „WN-Wissensimpulse“. Foto: Sprecherhaus

Jörg Löhr, Experte für Persönlichkeitsentwicklung, sorgte am Montagabend für den Auftakt zur neuen Runde der „WN-Wissensimpulse“. Foto: Sprecherhaus

Jörg Löhr, Experte für Persönlichkeitsentwicklung, sorgte am Montagabend für den Auftakt zur neuen Runde der „WN-Wissensimpulse“. Foto: Sprecherhaus

Die WN-Wissensimpulse finden jeweils im „Cloud“ des Factory Hotels, An der Germania Brauerei 5, im alten Brauereigebäude statt und dauern von 19.30 bis 21 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Referenten stehen später für Buchsignierungen und persönliche Gespräche zur Verfügung. Eintrittskarten unter ✆ 0 25 61/9 79 28 88.