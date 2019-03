Richter-Kunstwerk soll Touristen anlocken

Der neue Besuchermagnet Dominikanerkirche mit der Arbeit „Zwei graue Doppelspiegel für ein Pendel“ von Gerhard Richter steht im Mittelpunkt der Präsentation des Münster-Marketing auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin. Außerdem gibt es Informationen zu „MünsterMusik“. Unter diesem Motto feiern das Sinfonieorchester, die Westfälische Schule für Musik und die Musikhochschule 2019 ihren 100. Geburtstag und präsentieren ein klangvolles Jubiläumsprogramm.

„Nach den Skulptur-Projekten in 2017 und dem Europäischen Kulturerbejahr 2018 können wir mit den beiden Highlights Münster erneut als Städtereiseziel mit individuellen kulturellen Angeboten in den Fokus rücken“, betont die Leiterin des Münster Marketings, Bernadette Spinnen, in einer Mitteilung der Stadt.

Auf der weltweit größten Reisemesse ist Münster mit einem Stand in der NRW-Halle vertreten. Hier begrüßten Oberbürgermeister Markus Lewe und Stadtbaurat Robin Denstorff den NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart und die Geschäftsführerin von Tourismus NRW, Heike Döll-König, bei ihrem Rundgang, teilt die Stadt mit.

Das Münster-Marketing nutze die Messe für den Dialog mit dem Fachpublikum. Ziel sei es, den Grundstein für neue Kooperationen zu legen, die Zusammenarbeit mit Partnern auszubauen, mit Reisejournalisten, Influencern und Reiseveranstaltern ins Gespräch zu kommen und Münster als Städtereiseziel zu positionieren.