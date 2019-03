Parkplätze ja – aber bitte nicht hier

„Ja, wir erleben den Widerstand überall in der Republik, aber in Münster ist er noch etwas ausgeprägter.“ Christian Müller , Abteilungsleiter beim Landesbetrieb Straßen NRW, hat einen Job, um den ihn vermutlich niemand beneidet. Er ist verantwortlich für die Planung großer Lkw-Parkplätze entlang der Autobahnen in der Region.

Für die Autobahnraststätten Münsterland-Ost und -West an der A 1, wo Straßen NRW insgesamt rund 100 zusätzliche Lkw-Parkplätze bauen möchte, steht das Urteil der Stadt Münster bereits fest: abgelehnt. Ein entsprechender, für den 3. April geplanter Ratsbeschluss gilt als sicher, da ihn alle Ratsfraktionen unterstützen.

Langjährige Kontroverse

Müller möchte sich zu dieser Stellungnahme nicht äußern. „Die rechtliche Bewertung nimmt die Bezirksregierung vor“, hält er sich bedeckt. Nur so viel ist ihm zu entlocken: Leichter werde es nicht. Immerhin hält die Kontroverse in Münster bereits seit 16 Jahren an.

Welche Sprengkraft das Thema hat, macht der CDU-Bundestagsabgeordnete Reinhold Sendker aus Westkirchen deutlich. Das Mitglied des Bundestags-Verkehrsausschusses bezeichnet das Problem fehlender Lkw-Parkplätze als „dramatisch und verkehrsgefährdend“. Er beklagt auch, dass die Genehmigungsverfahren durch „kommunale Vetos oder Klagen“ in die Länge gezogen werden. Nur bei dem konkreten Fall der Raststätten an der A1 auf dem Stadtgebiet Münster möchte er „zurzeit keine Einschätzung“ abgeben.

Mit entwaffnender Ehrlichkeit argumentiert die münsterische CDU-Bundestagsabgeordnete Sybille Benning . Einerseits bestätigt sie den „deutlichen Mehrbedarf an Lkw-Stellplätzen entlang der Autobahnen“. Die Rastanlagen in Roxel indes hält sie wegen der Lärmbelastung für Anwohner für ungeeignet. „Außerdem würde der Rastplatz eine Frischluftschneise der Stadt Münster empfindlich schädigen.“ Neue Stellplätze an der A1 sollten außerhalb von Münster gebaut werden. Denn für das Stadtgebiet Münster, so Benning, sei sie zu der Überzeugung gekommen, „dass keine neuen Flächen für Stellplätze benannt werden können“.

Alternativen?

Auch der münsterländische SPD-Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup tut sich schwer, eine klare Position zu finden. Angesichts des steigenden Güteraufkommens sei „die Verhinderung neuer Stellplätze nicht das richtige Mittel“, zumal die Deutsche Bahn derzeit nicht in der Lage sei, die Zuwächse aufzufangen. Doch der Sendenhorster Daldrup kann auch die Sorgen der Münsteraner verstehen und hält diplomatisch fest: „Ich respektiere die kommunale Selbstverwaltung.“

In einem Punkt sind sich Benning und Daldrup einig, ebenso wie die CDU-Landtagsabgeordneten Simone Wendland und Stefan Nacke: Es müsse doch möglich sein, alternative Standorte zu finden.

Ist es auch, so der Straßenplaner Christian Müller. Aber bei neuen großen Stellplatzanlagen abseits der bestehenden Tank- und Rastanlagen sei der ökologische Eingriff noch größer und der finanzielle Aufwand noch höher. Wie groß der Druck ist, zeigen zwei Zahlen: Aktuell gibt es an Autobahnen in NRW rund 6400 Lkw-Stellplätze. Bis 2025 sollen 4000 dazukommen. Übrigens: Unsere Zeitung hat auch die münsterischen Land- und Bundestagsabgeordneten von Grünen und Linken um eine Stellungnahme gebeten – vergeblich.