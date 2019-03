Im Kanal, in Höhe der Prinzbrücke in Hiltrup, wurde am frühen Freitagmorgen eine Leiche entdeckt. Inzwischen hat die Feuerwer die Person aus dem Wasser geborgen. Alle Sperrungen sind wieder aufgehoben.

Laut Polizeiangaben soll die Leiche Anfang nächster obduziert werden. Ein Fremdverschulden wird nach bisherigem Ermittlungsstand aber wohl ausgeschlossen

Die Identität der Leiche konnte noch nicht mit letzter Sicherheit bestätigt werden.