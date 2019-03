Strahlentherapie macht enorme Fortschritte

Veranstaltungsort: Domplatz 1-3, Regierungspräsidium, Saal 1, Beginn: 18 Uhr (Einlass: ab 17.30 Uhr), Eintritt: 5 Euro

19. März: Organerhalt durch Strahlentherapie – Einfluss auf die Lebensqualität von Tumorpatienten, Prof. Dr. Hans Theodor Eich; Anmeldung unter Telefon 8 34 73 84, oder per Mail an Martina.koenig@ukmuenster.de

2. April: Chirurgie 4.0 – neues Denken und neue Konzepte in der Chirurgie, Prof. Dr. Andreas Pascher; Anmeldung unter Telefon 8 35 63 47, oder per Mail an helga. kamberg@ukmuenster.de

16. April: Wenn das Blut am falschen Ort gerinnt - Thrombose und Lungenembolie, Prof. Dr. Rolf Mesters; Anmeldung unter Telefon 8 34 75 95, oder per Mail an mechthild.bertels@ukmuenster.de

7. Mai: Undichte oder zu enge Klappen, Löcher im Herzen – eine optimale Behandlung erfordert kardiologisch-herzchirurgische Teamarbeit, Prof. Dr. Helmut Baumgartner und Prof. Dr. Sven Martens; Anmeldung unter Telefon 8 34 61 25, oder per Mail an melanie. langener@ukmuenster.de

21. Mai: Wenn der Vorfuß schmerzt – Halux valgus und Zehenverschleiß, Prof. Dr. Robert Rödl; Anmeldung unter Telefon 8 34 79 09, oder per Mail an esther.dasilvasantos@ukmuenster.de

4. Juni: Erkrankungen der Hauptschlagader – vom Screening bis zur Therapie, Prof. Dr. Alexander Oberhuber; Anmeldung unter Telefon 8 34 57 81, oder per Mail an elina.wilhelm@ukmuenster.de