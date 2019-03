Wiesn-Freunde aufgepasst! An diesen Sonntag startet um 12 Uhr der Vorverkauf für das „Münsteraner Oktoberfest “. Das findet diesmal vom 21. September bis 12. Oktober statt. „Erstmalig starten wir parallel zum Münchner Original an einem Samstag, natürlich mit dem traditionellen Fassanstich und feiern aber eine Woche länger als die Bajuwaren“, berichtet Bernd Redeker , Geschäftsführer der Münsteraner Oktoberfest GmbH.

In diesem Jahr spielen an allen Oktoberfest-Tagen die beliebten „Partyvögel" auf, abgesehen vom letzten Abend (12.10.), an dem die „Emsperlen“ den Schlussakkord setzen. Das Festzelt, das wieder am Albersloher Weg aufgebaut wird, bietet laut Redeker wie im vergangenen Jahr 4200 Gästen Platz. Auch die Schirmbar lädt erneut zum Vergnügen ein.

Ohne Dirndl und Lederhosen geht's nicht

Längst hat sich das Oktoberfest im Feier-Kalender der Stadt etabliert. In den vergangenen Jahren waren die meisten Abende ausverkauft, und die überwiegende Zahl der Besucher hatte sich mit Dirndl oder Lederhose auf den Weg ins Festzelt gemacht. 2018 besuchten insgesamt gut 40.000 Gäste die Veranstaltung.

Die Plätze für die Wiesn-Gaudi sind hier online buchbar .