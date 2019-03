80 Prozent der Befragten im Münster-Barometer gaben rund drei Monate vor dem Urnengang an, sich für diese Frage zu interessieren. Weit über die Hälfte bekunden „sehr starkes“ und starkes Interesse. Noch mehr, nämlich knapp 88 Prozent, sagen, dass sie sicher an der Europa-Wahl teilnehmen wollen. Die Erfahrung lehrt aber, dass die Absichtsbekundungen zwar einen Trend angeben, aber nicht eins zu eins auf die tatsächliche Wahlbeteiligung übertragbar sind.

Beim Münster-Barometer vor der Europawahl 2014 sagten sogar knapp 90 Prozent der Befragten, sie wollten sicher wählen – es stimmten am Ende 61,9 Prozent ab – immerhin ein weit über dem Bundesdurchschnitt liegender Wert.

Interesse an Europa steigt

Grundsätzlich zeigt sich auf der Zeitachse: Das Interesse für das Thema Europa steigt. Bei den EU-Wahlen vor zehn Jahren war das Interesse der Münsteraner dafür – vorsichtig gesagt – gedämpft. Nur rund halb so viele Menschen in der Stadt äußerten Interesse an der Wahl, lediglich sieben Prozent starkes Interesse. Die Wahlbeteiligung lag damals entsprechend bei mageren 50,8 Prozent. Für das Europa-Interesse der Münsteraner gilt die Faustformel: Je höher Einkommen und Bildung der Befragten, desto stärker die Europa-Bindung.

Foto: Jürgen Christ

Das aktuelle Umfrage-Ergebnis zeigt ein nahezu gleiches EU-Interesse in den Wählerschaften der laut Barometer über fünf Prozent liegenden Parteien (CDU, Grüne, SPD, FDP, Linke). Die EU-kritische AfD liegt in Münster momentan bei etwa drei Prozent. Zur Erinnerung: Bei der Bundestagswahl 2017 erzielte die AfD mit 4,9 Prozent ihr bundesweit schlechtestes Ergebnis.

78,5 Prozent der Münsteraner sehen es kritisch, dass Stimmen, die sich für mehr nationale Selbstbestimmung aussprechen, an Einfluss gewinnen. 13,3 Prozent betrachten diese Entwicklung mit gemischten Gefühlen, 8,1 Prozent befürworten sie.

Knapp 30 Prozent unentschlossen

Die Bedeutung der EU als Wirtschaftsgemeinschaft wird von den Münsteranern noch höher geschätzt als der Einfluss der EU auf die nationale Politik (s. Grafik)

Rückschlüsse auf das Ergebnis der Europa-Wahl in Münster lässt das Barometer nur begrenzt zu. Knapp 30 Prozent sind unentschlossen, wie sie wählen wollen. Bei der Kommunalwahl, die erst 2020 stattfindet, gibt es nur rund halb so viele Unentschlossene.