Beim Münster-Barometer werden Meinungstrends ermittelt. Die repräsentative Umfrage wird in der Regel zweimal jährlich im Auftrag unserer Zeitung von der Forschungsgruppe Bema am Institut für Soziologie der Uni Münster durchgeführt. Diesmal wurden zwischen dem 18. Februar und dem 1. März 813 Interviews mit in Münster Wahlberechtigten geführt. Die Auswahl der Teilnehmer ergibt sich aus einer Zufalls-Auswahl von münsterischen Festnetz-Telefonnummern. Die Forschungsgruppe Bema gewährleistet, dass die Teilnehmer eine für die Stadt-Bevölkerung in Bezug auf Alter, Geschlecht und andere Merkmale repräsentative Gruppe darstellen. Allen Teilnehmern ein herzliches Dankeschön!