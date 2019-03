88 Prozent finden es gut, dass das Stadion an seinem Platz am Berg Fidel bleibt und hier saniert werden soll. Ähnlich war das Meinungsbild in früheren Barometer-Umfragen ausgefallen. Dass die Stadt sich nun finanziell an der Sanierung des Stadions beteiligt, heißen drei Viertel der Münsteraner gut.

Dies, obwohl die Hälfte der Befragten sagt, noch nie bei einem Fußballspiel der Preußen im Stadion gewesen zu sein. 33 Prozent waren innerhalb der vergangenen zehn Jahre mindestens einmal bei einem Spiel. Damit ist die Besucherquote bei den Preußen ähnlich hoch wie bei dem in der ersten Bundesliga spielenden Volleyball-Team der USC-Damen. 29 Prozent haben hier innerhalb des vergangenen Jahrzehnts schon mindestens ein Spiel besucht.

Foto: Jürgen Christ

Und noch eine weitere, erst seit relativ kurzer Zeit sehr erfolgreiche Mannschaft bewegt die Münsteraner: Knapp zehn Prozent sagen, sie seien schon einmal bei einem Spiel der WWU-Baskets gewesen. Alle Teams – auch die USC-Damen – haben übrigens überwiegend männliche Besucher.