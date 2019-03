65,1 Prozent stehen auf diesem Standpunkt, weitere zehn Prozent meinen, die jetzigen Räume könnten so bleiben, wie sie sind.

Um ihre Meinung gebeten wurden hier nur die Münsteraner, die in den vergangenen zehn Jahren Kurse und Veranstaltungen der VHS am Aegidiimarkt besucht haben. Das sind in Münster nicht wenige. Nach dem Münster-Barometer haben fast 60 Prozent aller erwachsenen Münsteraner schon mindestens einmal ein VHS-Angebot wahrgenommen. Aktuell besuchen 6,1 Prozent der Befragten einen Kursus, in den letzten fünf Jahren waren es 36,4 Prozent.

Foto: Jürgen Christ

Kein Neubau trotz wenig Begeisterung

Die meisten Nutzer halten einen Neubau zwar nicht für nötig – begeistert sind sie vom aktuellen Gebäude am Aegidiimarkt aber nicht. Die meisten der VHS-Nutzer geben ihm die Noten drei (39,8 Prozent) oder vier (22 Prozent) Gut finden es immerhin noch 20,3 Prozent, sehr gut aber nur 4,5 Prozent. 8,5 Prozent geben die Note fünf, 4,9 Prozent die sechs.

Die Fans der VHS, die hier wiederholt Angebote wahrnehmen, sind überwiegend weiblich und über 65 Jahre alt. Das Gros der Nutzer (55 Prozent) hat einen Realschulabschluss beziehungsweise die Fachoberschulreife, 40 Prozent das Abitur. Münsteraner mit Hauptschulanschluss stellen nur 25 Prozent der VHS-Kundschaft.