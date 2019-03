Deutlich gewinnen würden allein die Grünen (plus fünf Prozent). Die SPD hingegen verlöre aktuell fünf Prozent gegenüber 2014. Geringe Verluste (minus ein Prozent) stellt das Barometer für die CDU fest, alle kleineren Parteien würden in etwa ihre Ergebnisse bestätigen. Die AfD liegt aktuell bei drei Prozent in Münster. Knapp 14 Prozent aller Befragten sind noch nicht entschieden.

Foto: Jürgen Christ

Oberbürgermeister Markus Lewe hält mit 3,0 auf der Skala von eins bis sechs seine Durchschnittsnote vom Herbst 2018. Drei Viertel der Münsteraner unterstützen sein Ansinnen, noch einmal als Kandidat anzutreten – die Zustimmung ist hier bei Anhängern der eigenen Partei, der CDU, mit 90 Prozent am höchsten.

Das seit 2016 existierende schwarz-grüne Ratsbündnis ist aktuell wieder in der Gunst gestiegen. 53 Prozent sehen es jetzt eher positiv, vor sechs Monaten waren es nur 43,3 Prozent.