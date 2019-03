Der Bunker wurde zum Kaufladen

Seit vergangener Woche steht im Südpark eine Splitterschutzzelle aus dem Zweiten Weltkrieg, die Anfang 2018 auf dem Gelände der ehemaligen Wäscherei Edelweiß entdeckt worden war. Wobei entdeckt vielleicht das falsche Wort ist. Denn nach der Berichterstattung in unserer Zeitung meldeten sich viele Münsteraner mit kleinen und größeren Erinnerungsberichten.

So wie Christiane Jürgenliemk. Die 1956 geborene Münsteranerin wohnte bis 1964 mit ihrer Familie in der Augustastraße. Nur eine kleine Mauer trennte den Garten der Jürgenliemks von dem Gelände der Wäscherei Edelweiß und damit auch von der Splitterschutzzelle. Vornehmlich am Wochenende, wenn niemand bei der Wäscherei war, kletterten die kleine Christiane und ihr drei Jahre älterer Bruder über die Mauer. „Dieser Bunker war alles – mal ein Einkaufsladen, mal eine Telefonzelle oder auch ein Märchenschloss – nur kein Bunker“, erinnert sich Christiane Jürgenliemk.

El Dorado für spielende Kinder

Dennoch, obwohl sie nicht gewusst habe, was Krieg wirklich bedeutet, habe der Bunker für die Kinder etwas Ehrfürchtiges gehabt. Die Tür habe seinerzeit, anders als heute, offen gestanden. „Sie war aber so schwer, dass wir sie nicht bewegen konnten“, sagt Christiane Jürgenliemk und schiebt ein „Gott sei Dank“ hinterher. Übrigens sei nicht nur der Bunker, sondern auch das Trümmergrundstück der Trainkaserne – dem Gelände, auf dem heute der Südpark ist – ein Dorado für spielende Kinder gewesen.

Christiane Jürgenliemk mit ihrem Bruder im heimischen Garten. Im Hintergrund die Mauer zum Grundstück zur Wäscherei Edelweiß. Foto: privat

Der Bericht über die Splitterschutzzelle bewegte in der vergangenen Woche aber nicht nur direkte Anwohner der Wäscherei Edelweiß dazu, der Redaktion zu schreiben. Weitere Zuschriften zeigen, dass es in Münster mehr Splitterschutzzellen gab – und auch heute noch gibt. Gerhard Papen posierte im braunen Anzug nahe des Industrieweges vor einem der kleinen Bunker. 1965 oder 1966 müsse das gewesen sein, erinnert sich Papen.

Ein-Mann-Bunker im Südpark 1/7 Foto: Björn Meyer

Foto: Stadtarchiv

Foto: Björn Meyer

Foto: Björn Meyer

Foto: Björn Meyer

Foto: Björn Meyer

Foto: Stadtarchiv

Michael Tolgauer interessiert sich eigenen Angaben zufolge bereits seit Jahren für Bunker. Er habe seitdem eine Menge verschiedener Bunker in Münster entdeckt und fotografiert. Darunter sei auch eine ganze Reihe Splitterschutzzellen im Randbereich des ehemaligen Fliegerhorsts in Handorf. Als Beleg sandte er der Redaktion gleich mehrere Fotos zu. In der Stadtverwaltung war man vergangene Woche noch von nur drei erhaltenen Splitterschutzzellen ausgegangen.

Das Bild einer Splitterschutzzelle nahe Handorf. Auf dem Gelände rund um den ehemaligen Fliegerhorst sind laut Michael Tolgauer noch einige der kleinen Bunker zu entdecken. Foto: Michael Tolgauer

Doch bei all den Erinnerungen – eine Sache ist dadurch noch immer nicht abschließend geklärt. Wie kamen eigentlich die Steckdosen neueren Fabrikats in die Rückseite der Splitterschutzzelle, die im Südpark steht? Christiane Jürgenliemk jedenfalls kann sich nicht daran erinnern, sie damals schon gesehen zu haben.

Dicke Betonwände

Die Erklärung hat Antonia Tabbert, die ebenfalls mit ihrer Familie am Südpark wohnte. Ihr Vater Heinrich Lukassen, zeitweise selbst bei der Wäscherei Edelweiß beschäftigt und später Hausmeister in den dortigen Gebäuden, habe die Steckdosen dort eingebaut, um ein Wasserspiel mit Strom zu versorgen. „Ich erinnere mich noch, wie er geflucht hat. Ich glaube, das war ganz schön schwer“, sagt Antonia Tabbert mit Blick auf die über 15 Zentimeter dicken Betonwände der Splitterschutzzelle.