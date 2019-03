Zu wenige Schüler

Die Auflösung der Uppenbergschule in Kinderhaus war 2017 schon einmal beschlossen – und durch den Regierungswechsel in Düsseldorf noch einmal gestoppt worden. Jetzt ist es wieder soweit: Die Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen sowie emotionale und soziale Entwicklung soll zum Sommer aufgelöst werden.

Der Grund ist derselbe wie schon vor zwei Jahren. Die Schule hat kaum noch Schüler, im kommenden Schuljahr wären es noch insgesamt 27. Damit ist die vom jetzt FDP-geführten Schulministerium festgesetzte Mindestgröße für Förderschulen ohne Primarstufe von 84 Kindern deutlich unterschritten.

Nicht vertretbar

Die Schulkonferenz hat ihr Bedauern ausgedrückt, der Schulausschuss soll am 19. März entscheiden. Nach den Vorgaben des Landes wäre es möglich, bis zum Schuljahr 2023/24 die Schule weiterzuführen, erläutert Schulamtsleiter Klaus Ehling . Es sei aber „aus praktischen und qualitativen Gründen nicht vertretbar, mit so wenigen Schülern einen Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. Schon jetzt werden zehn Fächer fachfremd unterrichtet“.

Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Für das kommende Schuljahr sind sieben von etwa 100 Förderschülern, die in die fünfte Klasse übergehen, an einer Förderschule, in diesem Fall der städtischen Albert-SchweitzerSchule, angemeldet worden. „Die meisten Eltern von Kindern mit Förderbedarf wählen den inklusiven Unterricht in einer Regelschule“, sagt Ehling. Schon jetzt besuchten nur noch Jugendliche der Klassenstufen acht bis zehn die Uppenbergschule.

Heimat für sonderpädagogischen Unterricht

Die im nächsten Schuljahr noch verbleibenden Schüler sollen in ihrem bisherigen Gebäude weiter unterrichtet werden, aber organisatorisch der Albert-Schweitzer-Schule im Ostviertel angegliedert werden.

Das Gebäude am Bröderichweg aber soll weiter Heimat für sonderpädagogischen Unterricht bleiben. Die Kinder der „Schule an der Beckstraße“ im Aaseeviertel sollen nach Kinderhaus umziehen. Diese Förderschule für 33 Kinder mit sozialem und emotionalem Förderbedarf unterrichtet die älteren Jahrgänge im Gebäude der aufgelösten Richard-von-Weizsäcker-Schule am Laerer Landweg.

Auch die neun Jugendlichen im sonderpädagogischen Projekt „Villa Interim“, bisher ebenfalls an der Beckstraße untergebracht, sollen in der Uppenbergschule unterrichtet werden.