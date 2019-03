Die Münsteranerin Jessica Baykina (18) wird beim sogenannten Auslands-Recall der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ in Thailand den Song „One Kiss“ von Calvin Harris feat. Dua Lipa präsentieren. Baykina ist unter den 24 besten Kandidaten, die nach Asien fliegen werden.

Die Kandidaten beziehen in Thailand Hotelzimmer in einer Wasser-Bungalow-Anlage. Sie befindet sich mitten in der Schönheit des Nationalparks Khao Soks auf dem Chiao Lan See.

In Kleingruppen vorbereitet

Um keinerlei Ablenkung zu haben, werden den Kandidaten außerdem ihre Handys abgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung von RTL . Die Kandidaten werden in Kleingruppen aufgeteilt und üben mit den Vocalcoaches Juliette Schoppmann und Prince Damien die Songs für den nächsten Tag ein. „Tränen und Streit sind vorprogrammiert beim Einstudieren der Songs und einer überzeugenden Choreographie“, so RTL.

Am nächsten Tag müssen die 24 Kandidaten vor der Jury alles geben. Aufgeteilt in acht Gruppen kämpfen sie am ersten Set ums Weiterkommen. Gesendet wird der Auslands-Recall am Samstag (9. März) um 20.15 Uhr bei RTL.