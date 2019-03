„Wir begeben uns zusammen auf Visionssuche“, kündigt Sören Barge die Eine-Welt-Netz-NRW-Landeskonferenz an, die am 22. und 23. März gemeinsam mit der Akademie Franz-Hitze-Haus in Münster stattfinden wird. Der Titel „Nachbar schafft Eine Welt – Entwicklungsperspektiven für Afrika und Europa“ verrät die Stoßrichtung: Es soll vor allem die Partnerschaftlichkeit zwischen den Kontinenten im Vordergrund stehen.

„Im Moment bewegt sich vieles weg von der klassischen Entwicklungshilfe und hin zu Investitionen der europäischen Wirtschaft in Afrika“, so Barge. In Workshops und Diskussionen fühlen Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft diesem Trend auf den Zahn. So wird Bienvenue Angui, Geschäftsführerin der Mittelstand „Alliance of Africa“, thematisieren, wie eine faire wirtschaftliche Zusammenarbeit in Zukunft gelingen kann. Dadurch langfristig Fluchtursachen zu bekämpfen, sei „eine, aber nicht die zentrale Motivation“, meint Mitorganisator Dr. Christian Müller.

Die Debatte um Migration werde „viel zu linear geführt“, pflichtet Sören Barge ihm bei. Es gehe nicht darum, „Flüchtlinge von Europa fern zu halten, sondern solidarische Lösungen zu finden“. Ausklingen wird die Konferenz mit einer Exkursion zum syrisch-deutschen Restaurant „élben“. Anmeldung ist unter www.franz-hitze-haus.de/Programm/ 19-507 möglich.