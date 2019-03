„Wir brauchen nur eine Jessica “, befand Jury-Chef Dieter Bohlen in der am Samstagabend ausgestrahlten Sendung, nachdem die beiden jungen Frauen zusammen mit der Hamburgerin Antonia „Toni” Komljen (21) den Song „One Kiss” von Calvin Harris feat. Dua Lipa präsentiert hatten. Jessica Martins Reis bekam es knüppeldick ab von Bohlen: „Ich weiß noch genau, wie du im letzten Jahr reinkamst beim Casting in Hamburg, und heute stehst du da wie so eine Klobürste, bewegst dich null.“

Während Antonia „Toni” Komljen von allen Seiten Lob erhielt („Du bist einfach ein geiler Typ“, meinte beispielsweise Pietro Lombardi), übte Jurymitglied Oana Nechiti Kritik an der münsterischen Jessica: „Deine Performance war nicht so da, leider.“

„Ihr habt nicht perfekt abgeliefert“

Nach den Auftritten aller Teilnehmer erläuterte Dieter Bohlen die Entscheidung der Jury: Das Lied „One Kiss” sei im vergangenen Sommer seine „absolute Lieblingsnummer“ gewesen. „Die habt ihr nicht perfekt abgeliefert und deshalb kommen auch nicht alle weiter.“ An Antonia „Toni” Komljen gewandt, sagte der „Pop-Titan“: „Du bist weiter und du warst auch die Beste in der Gruppe.“ Jessica aus Osnabrück hingegen sei „überhaupt nicht richtig in den Wettbewerb reingekommen“, daher gehe die Reise für sie bereits zu Ende. Die gute Nachricht für die münsterische Teilnehmerin verkündete Bohlen dann mit den Worten: „Die andere Jessica, du bist weiter.“

Für ihre Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ hatte Jessica Baykina ihr Glück anfangs bei einem DSDS-Casting am Bodensee versucht. Sie beeindruckte die Jury der Casting-Show bislang so sehr, dass sie es bis unter die 24 besten Kandidatinnen und Kandidaten schaffte, die zum Auslands-Recall nach Asien fliegen durften. Am kommenden Samstag um 20.15 Uhr zeigt RTL die zweite von insgesamt vier Folgen des Auslands-Recalls.