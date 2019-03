Eine aufmerksame Zeugin beobachtete laut Polizeibericht drei Männer in einem Hinterhof der Wolbecker Straße, wie sie eine Tür zu einem Mobilfunkgeschäft aufhebelten und wählte direkt die „110“. Als die Polizisten am Tatort eintrafen, flüchteten die Einbrecher über eine Mauer Richtung Sternstraße. Dort stoppten die Beamten zwei der Diebe und nahmen die 23- und 17-jährigen Täter fest. Den dritten, einen 25-jährigen Mann, entdeckten die Polizisten hinter einem Gartenhäuschen. Weitere Polizisten bemerkten in der Nähe des Handygeschäftes zwei Autos mit laufendem Motor. In einem Wagen, der dem 23-jährigen Einbrecher gehört, saß ein 19-jähriger Mann aus Altenberge. Die Beamten nahmen ihn fest und fanden in den Pkw mehrere Waffen und Betäubungsmittel. Zudem stellten sie Einbruchwerkzeug und eine Sturmhaube sowie aus den Taschen des 25-Jährigen einen Schraubendreher sicher. Die Münsteraner und den Altenberger erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.