Eine Gruppe von etwa sechs bis neun Jugendlichen drangsalierte in der Nacht zu Samstag am Berliner Platz zwei junge Männer.

Laut Polizeibericht waren die beiden gegen 0.20 Uhr gerade im Begriff, Zigaretten aus einem Automaten zu ziehen, als sie von zunächst drei jungen Leuten angesprochen wurden, die von der Windthorststraße kamen. Zigaretten hergeben? Das wollten die beiden Männer nicht. Da erhielt einer von ihnen, ein 22-jähriger Drensteinfurter, unvermittelt einen Schlag ins Gesicht. Inzwischen waren weitere Personen hinzugekommen; sie versuchten, Geldbörse und Handy des 22-Jährigen zu greifen. Ohne Beute verschwanden die Angreifer schließlich.

Die jugendlichen Täter waren nach Polizeiangaben etwa 13 bis 14 beziehungsweise 17 bis 18 Jahre alt. Sie hatten teilweise dunkle Locken und „Undercut“-Frisuren, waren also an den Seiten und am Hinterkopf kahlrasiert.