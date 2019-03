Böen, Regen und Hagel – Zugreisende stranden am Hauptbahnhof

Sturmböen, starke Regenfälle und Hagel: Vor allem im Norden des Stadtgebiets herrschte am Samstagnachmittag Weltuntergangsstimmung durch Sturmtief „Dragi“. Und am Sonntag zogen ebenfalls teils heftige Böen, ausgelöst von Tief „Eberhard“, über Münster hinweg. Viel Trubel herrschte am Hauptbahnhof, wo der Sturm den Fahrplan des Fernverkehrs ordentlich durcheinander gewirbelt hatte.

Dennoch verzeichnete die Feuerwehr bis zum frühen Sonntagabend kein besonderes Einsatzgeschehen. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, fasste Bernd Voges vom Lagedienst der Feuerwehr das Wochenende zusammen.

Vereinzelt Dachpfannen, vermehrt aber Äste wurden durch den Sturm in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt elf kleinere Einsätze wurden registriert. „Normales Geschäft“, bilanzierte Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer, verantwortlich für die Feuerwehr, die Lage.

Der wohl spektakulärste Einsatz, an dem auch der Löschzug Kinderhaus der Freiwilligen Feuerwehr beteiligt war, ereignete sich auf der Promenade zwischen Kanalstraße und Hörsterstraße. Dort waren Bäume am Adolph-Kolping-Berufskolleg umgeknickt. Die Feuerwehr sperrte den Bereich ab, auch eine Drehleiter kam zum Einsatz. Einen entsprechenden Einsatz hatte der Löschzug Kinderhaus nach eigenen Angaben erst vor zwei Wochen geübt.

Auch im Nordpark war eine große Krone eines Baums offenbar dem Sturm zum Opfer gefallen.

Am Hauptbahnhof saßen Hunderte Reisende teils bis noch am Abend fest und kamen nicht weiter. Die „ICE Strecke Hamburg 90 Minuten später“ etwa hieß es im Schaukasten. Auf den Bahnsteigen waren erst nur Ankündigen für Fernstrecken zu lesen. Dann der Schreck für alle, die weiter wollten: „Sturmtief Eberhard. Zugbetrieb in NRW eingestellt“, hieß es auf der großen Anzeigetafel in der Haupthalle.

„In NRW dreht sich im Moment kein Rad“, sagte eine Bahnsprecherin am späten Nachmittag auf Anfrage. „Um 15.15 Uhr wurde der Fernverkehr in NRW eingestellt und um 15.15 Uhr der Regionalverkehr. Alle Züge, die das Bundesland durchqueren müssen, bleiben außerhalb stehen und müssen warten.“

Vor der Auskunft in Münster bildeten sich lange Warteschlangen bis weit vor das Reisezentrum.