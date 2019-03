Alles andere als antiquiert

Die Skulptur hat es Anne Schulz angetan. „Diese klaren Formen – modern und klassisch zugleich“, schwärmt die Münsteranerin während sie auf die verschlungene Steinskulptur „The endless Way“ von Washington Matafi schaut. Der smaragdgrüne Serpentinstein aus Simbabwe schimmert verführerisch im Scheinwerferlicht.

„Also, ich will sie nicht kaufen, aber so interessehalber: Was würde die denn kosten?“, erkundigt sich Anne Schulz bei der jungen Frau, die am Stand des Hiltruper Kunsthändlers Eberhard Schnake sitzt. Den Preis gebe es nur auf konkrete Anfrage, heißt es. „Macht nichts“, sagt Anne Schulz, ihre Wohnung sei ohnehin nicht groß genug für die wuchtige und Hunderte Kilo schwere Skulptur. „Und meine Bank würde wohl auch streiken“, sagt die Seniorin halblaut und lächelt.

Anne Schulz ist zum ersten Mal auf der „Art und Antik Messe“. Eigentlich wolle sie nur mal schauen, eine konkrete Einkaufsliste habe sie nicht. So scheint es am Samstag, dem vierten von fünf Messe-Tagen, vielen in der Halle Münsterland zu gehen. Das Publikum – kunstbeflissen, gut situiert, oft grauhaarig – schlendert umher zwischen Biedermeier-Schränken, Gemälden von Max Liebermann und Brillantbroschen aus dem Nachlass der Opernsängerin Montserrat Caballé. Exklusivität hat natürlich ihren Preis: Ein Speise-Service für acht Personen gibt‘s für 8500 Euro, den großen Perser-Teppich für 27 000 Euro. Nach oben sind hier kaum Grenzen gesetzt.

Art & Antik Messe 2019 in der Halle Münsterland 1/47 Vom 6. bis 10. März 2019 fand die Art & Antik Münster in der Halle Münsterland statt. Zur 43. Auflage der Messe kamen rund 70 international agierende Aussteller nach Münster. Sie sorgten für eine große Auswahl exklusiver Antiquitäten und Gemälde. Foto: Matthias Ahlke

Zum ersten Mal gab es den Design-Bereich „Masterpiece Münster“. Dort hat unter anderen Anke Stauch, Studentin der Akademie für Gestaltung der Handwerkskammer Münster, ihren Arbeiten ausgestellt. Mitgebracht hat sie den Stuhl L9. Der besteht aus Birkensperrholz und funktioniert über Spannung und Entspannung. Foto: Pjer Biederstädt

Schon zum zehnten Mal auf der Messer: Das münsterische Buchbinder-Familienunternehmen Depping. Foto: Pjer Biederstädt

Dieses Speiseservice für acht Personen kostet 8500 Euro. Foto: Pjer Biederstädt

Bild von Anke Feuchtenberger am Stand der Galerie FB 69 von Kolja Steinrötter. Foto: Pjer Biederstädt

Vom 6. bis 10. März 2019 fand die Art & Antik Münster in der Halle Münsterland statt. Zur 43. Auflage der Messe kamen rund 70 international agierende Aussteller nach Münster. Sie sorgten für eine große Auswahl exklusiver Antiquitäten und Gemälde. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Auf mehr als 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren ausgewählte Galeristen und Kunsthändler ihre Exponate aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten. Foto: Matthias Ahlke

Es geht für die Händler bei der Messe aber nicht nur um Verkäufe. „Sondern auch ums Kontakteknüpfen“, sagt Norbert Depping. Er muss es wissen, schließlich stellt der münsterische Buchbinder-Familienbetrieb schon seit zehn Jahren auf der Messe aus.

Gleich nebenan redet Kolja Steinrötter, der die Galerie FB 69 am Germania-Campus führt, mit drei jugendlichen Besucherinnen. „Die Messe hat einen Wandel hinter sich. Die Gegenwartskunst ist hier mittlerweile selbstverständlich, das Publikum etwas jünger geworden“, sagt er später. Bereits zum dritten Mal hat Steinrötter die „Positionen der Gegenwart“, das Areal für zeitgenössische Kunst, kuratiert.

Noch jünger kommt das neue Designsegment „Masterpiece Münster“ im Foyer der Halle daher. Anke Stauch stellt dort zusammen mit fünf Kommilitonen der Akademie für Gestaltung der Handwerkskammer Münster handwerkliches Design aus. Ihr Stuhl namens L9 ist aus Birkensperrholz und wurde per Laser zugeschnitten. „Durch kleine Einschnitte im Material ist er bequem“, erklärt Stauch. Außerdem passt er in jede Wohnung.