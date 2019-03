Zwischen Krieg und Frieden

Ein bequemes Sofa dominiert den Raum, auf dem Schreibtisch liegt ein Handy, alles sieht entspannt und friedlich aus in dem Jugendzimmer. Wenige Meter weiter ist ein Wohnraum angesichts seiner zerbröckelnden Wände schon keiner mehr. Eine zerfetzte Wolldecke liegt auf Trümmerteilen und trägt die selbe Farbe wie jene nebenan.

In der selben Welt kann für Menschen eine friedliche oder eine kriegerische Lebenswelt liegen – das ist eine Botschaft der Ausstellung „Ich geh durch Krieg und Frieden“, die seit Sonntag im Saal des Herz-Jesu-Kirchorts zu sehen ist. Sie ist eine mobile Schau, die das Bistum erstmals während des Katholikentags zeigte und im Nachhinein von Pfarrgemeinden ausgeliehen und von Gruppen besucht werden kann. Bis zum 24. März zeigt sie die Pfarrgemeinde St. Mauritz im Pfarrer-Eltrop-Heim.

„Wer bestimmt darüber, ob Menschen in einen Raum mit Frieden eintreten dürfen?“, fragte Lisa Sauer , Pastoralreferentin von St. Mauritz bei der Ausstellungseröffnung. In der Installation liegt inmitten des Krieg-/Frieden-Kontrasts ein Korridor, der von einer Tür mit vielen Klinken getrennt ist. Nur mit einer der Klinken ist die Tür tatsächlich zu öffnen.

„Die Stationen der Ausstellung sind dialogisch angelegt, und wir sind vor Ort“, erklärte Patrick Schoden aus der Abteilung Schulpastoral des Bistums und Betreuer des Projekts. Die Zimmer-Installation wird von akustischen Eindrücken von Kriegs- und Friedenssituationen per Kopfhörer ergänzt. An einer anderen Station können Besucher ihre Gedanken zum Thema aufschreiben. Den Abschluss des Rundgangs bildet eine Diskussionsrunde, in der alle Besucher mit den Begleitern zusammensitzen.

„Obwohl der Katholikentag vorbei ist, wird die Sehnsucht nach Frieden nicht kleiner“, so Lisa Sauer. Deshalb werde die Ausstellung weiter angeboten. Vor allem für Schulklassen ab Jahrgang acht, aber auch andere Gruppen oder Einzelpersonen. Nach dem Katholikentag sei sie in Ibbenbüren und in Rheine gezeigt worden, erläuterte Schoden. Sauer wies darauf hin, dass für „späte Nachmittage und abends“ noch Termine frei seien.