Täter trinken mit Opfer und verschwinden mit Kopfhörern

Münster -

Unbekannte Täter verschwanden am Freitagabend kurz vor Mitternacht am Albersloher Weg mit den Kopfhörern eines 18-Jährigen. Drei Jugendliche verwickelten zunächst laut Polizeibericht den 18-Jährigen und seinen Begleiter in ein Gespräch und tranken zusammen mit ihnen Getränke. Einer der Unbekannten schnappte sich plötzlich die Kopfhörer aus den Ohren des 18-Jährigen, dann verschwand das Trio Richtung Lippstädter Straße. Der erste Täter ist etwa 1,75 Meter groß, circa 18 bis 20 Jahre alt, hat schwarze mittellange Haare und einen leichten, schwarzen Oberlippenbart. Er ist schlank und trug eine schwarze, glänzende Lederjacke, blaue Jeans und eine Bauchtasche. Die anderen beiden Personen waren ähnlich gekleidet, etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß und hatten schwarze, gelockte Haare. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02 51/275-0.