Polizisten stoppten am Sonntagmorgen (10. März) um 9.40 Uhr eine 34-jährige Frau in ihrem Wohnmobil an der Straße Schonebeck. Die Frau aus Münster fiel den Beamten bereits auf der Hohenholter Straße auf, da sie immer wieder den Blinker falsch setzte, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Demnach folgten die Polizisten dem Wohnmobil in Richtung Havixbeck und bemerkten, dass das Fahrzeug in Schlangenlinien fuhr. Dabei kam die Fahrerin immer wieder nach rechts von der Fahrbahn ab. Erst nach mehrfacher Aufforderung, das Wohnmobil zu stoppen, hielt die 34-Jährige an der Straße Schonebeck an.

Führerschein futsch

Bei der Kontrolle der jungen Frau rochen die Beamten sofort den Alkohol in der Atemluft. Sie schwankte stark, redete verwaschen und hatte Schwierigkeiten ihre Papiere auszuhändigen, heißt es weiter. Ein freiwilliger Test zeigte einen Wert von 1,3 Promille. Die Münsteranerin musste noch an Ort und Stelle ihren Führerschein abgeben. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.