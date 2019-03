Am Dienstag (12. März) trifft der SC Preußen Münster im Preußenstadion auf Hansa Rostock . Von 16 bis 22 Uhr fahren die Busse der Linie 5 und N82 dafür in Richtung Münster eine Umleitung, teilen die Stadtwerke Münster mit.

Sie bleiben zwischen den Haltestellen Vennheideweg und Preußenstadion auf der Hammer Straße, die Fahrt durch Berg Fidel entfällt. Die Haltestellen Drachterstraße, Hülsenbusch und Sporthalle Berg Fidel werden nicht angefahren. Die Stadtwerke empfehlen ihren Fahrgästen, die Haltestellen Preußenstadion oder Alte Reitbahn zu nutzen. In Richtung Hiltrup fahren die Busse wie gewohnt, heißt es weiter.

Empfehlung: Verzicht aufs Auto

Allen Fußballfans empfehlen die Stadtwerke, auf das Auto zu verzichten und den Bus zu nehmen: Die Linien 1, 5 und 9 halten direkt am Preußenstadion, die 17 an der Siemensstraße. Für den Rückweg setzen die Stadtwerke ergänzend zum Nachtbus N82 Shuttlebusse ein. Die Eintrittskarte gilt dabei auch als Fahrkarte für Bus und Bahn in Münster. So verstopfen weniger Autos die Straßen rund um das Stadion, und sowohl Umwelt als auch Geldbeutel werden geschont – ein dreifacher Gewinn.

