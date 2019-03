Schon eine Viertelstunde, bevor der erste Ton erklingt, ist kein Durchkommen mehr. Im ersten Stock der Roten Lola am Albersloher Weg sitzen, hocken und stehen die Zuhörer eng an eng in Erwartung der ersten Ausgabe des Teezimmerkonzerts.

Die münsterische Liedermacherin Hanna Meyerholz hat ein Konzert-Konzept entwickelt, bei dem Singer-Songwriter ihre Musik in Wohnzimmer-Atmosphäre präsentieren können. In Zukunft soll immer donnerstags – am Anfang alle zwei Wochen, danach wöchentlich – eine Auswahl an Songwriter- und Bandkonzerten gegeben werden. Bei letzteren wird Eintritt verlangt, sonst geht der Hut rum für Spenden.

Dicht umringt von Zuhörern

So auch beim Auftakt, bei dem das Akustik-Soul-Duo Couscous und die Songwriter Lia, Phil Wood, Joscha und Hanna Meyerholz selbst auf der Bühne standen. Obwohl: Eine Bühne im engeren Sinne gibt es eigentlich gar nicht. In dem WG-Zimmer-Club stehen die Künstler dort, wo am Wochenende getanzt wird – dicht umringt von Zuhörern. Das sorgt für eine ganz besonders vertraute Stimmung.

„Schön, dass wir mit der neuen Veranstaltung auf Anhieb so viele Leute erreicht haben. Es war wirklich sehr voll“, sagt Meyerholz nach der Premiere. So manch ein Gast musste quasi um die Ecke hören. Sehen konnten die Künstler nur diejenigen, die ganz früh gekommen waren.

Meyerholz wünscht sich, dass nach der gelungenen Premiere auch die nächsten Teezimmerkonzerte derart viel Zuspruch erfahren. Auch wenn man sich dann wieder zur Bühne durchkämpfen muss.