Second-Hand-Markt der Inner-Wheel-Clubs

Die engagierten Frauen veranstalteten in diesem Jahr wieder einen Second-Hand- Markt im Handwerkskammer –Bildungszentrum (HBZ), bei dem hochwertige Kleidung zum kleinen Preis erworben werden konnte.

Die meisten Kleidungsstücke stammten direkt aus den Kleiderschränken der Inner Wheel-Frauen. Ungetragenes konnten die Besucher ebenfalls entdecken, denn das Modelabel „Opus“ stellte einige Anziehsachen bereit. Nicht nur alltagstaugliche Hosen und Pullover, auch festliche Abendkleider und Kostüme, nebst passenden Schuhen und Accessoires, fanden während des verregneten Nachmittags einen neuen Besitzer. Waffel- und Kaffeeduft lockten auch die männlichen Besucher nach dem Shopping in die Cafeteria.

Frauen im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt standen aber die Frauen: „Wir wollten eine Veranstaltung von Frauen für Frauen im Umfeld des Weltfrauentages machen!“, erklärte Dr. Maritta Flasse aus dem Organisationsteam der Inner Wheel Clubs. Über das große Interesse an der Kleiderbörse freute man sich sehr: „Und das trotz des schlechten Wetters“, so Flasse überrascht.

Die vier Inner Wheel Clubs aus Münster sind Teil einer internationalen Frauenvereinigung, die sich für mehr Freundschaft und Hilfsbereitschaft im sozialen Miteinander engagiert. Der Erlös der Kleiderbörse geht auch dieses Jahr an Münsters Frauenhäuser. Übriggebliebene Kleidung wird Sozialkaufhäusern und Kleiderkammern gespendet.

Zum dritten Mal organisierten die Clubs nun schon gemeinsam den Second-Hand Markt. „Bisher war die Kleiderbörse immer sehr erfolgreich“, sagte Flasse. Auch dieses Jahr konnten über 13 000 Euro eingenommen werden.