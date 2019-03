Lenkungsausschuss der Flüchtlingshilfe löst sich auf

Durch die aktuelle Ausschreibung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Weiterführung der Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge in der York-Kaserne unter wirtschaftlichen Bedingungen endet der gemeinsame Auftrag der münsterischen Hilfsorganisationen in der Flüchtlingshilfe. Damit endet der größte Einsatz der Hilfsorganisationen in Münster seit Gründung der Bundesrepublik, berichten die beteiligten Organisationen.

Nach 50 Betriebsmonaten der Unterbringungseinrichtungen und mehr als 100 Sitzungen des Lenkungsausschusses ziehen die Verantwortlichen im Lenkungsausschuss, DRK-Vorstandsmitglied Gudrun Sturm, ASB-Geschäftsführer Dirk Winter , Johanniter-Regionalvorstand Udo Schröder-Hörster und Malteser-Bezirksgeschäftsführer Uwe Hüging, eine erfolgreiche Bilanz.

Innerhalb kurzer Zeit organisiert

Rückblick: Vor gut vier Jahren, am 18. Februar 2015, erreichte der Flüchtlingsstrom Münster, und der Verwaltungsvorstand der Stadtverwaltung rief den Krisenstab ein. Schnell war klar, dass die örtlichen Hilfsorganisationen ASB, DRK , Malteser und Johanniter über das notwendige Know-how sowie die Einsatzstärke verfügten, um eine qualifizierte Notunterkunft im Stadtgebiet zu betreiben.

Mit der leerstehenden Wartburgschule am Coesfelder Kreuz wurde eine brauchbare Immobilie gefunden, die innerhalb von vier Tagen mit Unterstützung des städtischen Sozialamtes, des Gesundheitsamtes und des Amtes für Immobilienmanagement betriebsbereit hergerichtet wurde.

24-Stunden-Dienst

Schon im Sommer folgte die Herrichtung der Mehrfachsporthalle in Hiltrup als vorübergehende Unterbringungseinrichtung für Asylsuchende. Parallel hierzu wurden durch die Stadtverwaltung Teile der York-Kaserne als Notunterkunft III vorbereitet und unter Einrichtungsleitung des ASB am 15. August 2015 in Betrieb genommen. Zur Sicherung der qualifizierten Betreuung der Asylsuchenden und zur Entlastung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte hatten die hiesigen Hilfsorganisationen die Arbeiten zwischenzeitlich auf hauptamtliche Mitarbeiter übertragen und zahlreiche Fachkräfte der Sozialarbeit, Krankenpflege und Betreuung für den 24-Stunden-Dienst in den Unterkunftseinrichtungen eingestellt.

Im Spätsommer 2015 beauftragte die Stadtverwaltung die Hilfsorganisationen mit der Instandsetzung und dem Aufbau einer Notunterkunft für Asylsuchende in der Oxford-Kaserne, die dann im Dezember ihren Betrieb aufnahm. In Spitzenzeiten übernahm der Lenkungsausschuss Verantwortung für rund 1600 belegte Plätze für Asylsuchende sowie zwei Wohngruppen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und einem Frauenhaus für allein reisende schwangere Frauen. „Diese Leistungen waren nur durch das große Engagement von rund 200 Mitarbeitenden und eine gleiche Zahl ehrenamtlicher Helfer der Hilfsorganisationen möglich“, so ASB-Geschäftsführer Dirk Winter.

Das Bündnis „Gemeinsam für Münster“ der Hilfsorganisationen bleibt dagegen in seiner ursprünglichen Konstellation bestehen.