Die Aussage des Geschädigten stand am Beginn des dritten Verhandlungstages am Montag beim Verfahren der 3. Großen Strafkammer des Landgerichtes Münster im Mittelpunkt. In dem Prozess sind drei Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren angeklagt, im November 2017 an der Wolbecker Straße einen 23-jährigen Mann ausgeraubt und durch Schläge und Tritte verletzt zu haben.

Der junge Mann räumte ein, am Abend bereits in einem Lokal in Münster eine erhebliche Menge Alkohol getrunken zu haben. Nachdem der 23-Jährige des Lokals verwiesen wurde, habe er sich auf seinem Heimweg verlaufen und wollte an einer Tankstelle gegen 3.30 Uhr noch ein Päckchen Zigaretten kaufen.

Mit der Faust ins Gesicht

Dort sei er auf die drei Angeklagten getroffen, mit denen es zum Streit gekommen sei. Diese hätten ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihm, am Boden liegend, mit den Füßen gegen den Kopf getreten. Darauf hätten ihm die Angeklagten seine Wertgegenstände weggenommen. Da sie ebenfalls noch die Pin seiner EC-Karte von ihm erpresst hatten, konnten sie noch einen Betrag von 145 Euro bei einem Geldautomaten abheben.

In der Raphaelsklinik wurden Prellungen, Schürfwunden und Hämatome diagnostiziert. Außerdem litt der Geschädigte unter Sehstörungen, Übelkeit und Schwindelgefühlen, was eine zeitweise Arbeitsunfähigkeit zur Folge hatte. Dem Gericht konnte der Geschädigte nicht genau benennen, welche der Angeklagten ihn geschlagen und getreten haben sollen, sodass die Identität nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte.

Schwierige Lebensbedingungen

In den Lebensläufen, die der Vorsitzende Richter verlas, wurden die schwierigen Lebensbedingungen aller drei Angeklagten aufgezeigt. Häusliche Gewalt, schon als Kinder erste Erfahrungen mit Alkohol und Drogen und kleine Straftaten, die zum Teil schon vor der Strafmündigkeit begangen wurden und Freiheitsstrafen nach sich zogen. Der Prozess wird fortgesetzt.