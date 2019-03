Der letzte Jahrgang der Fürstin-von-Gallitzin-Realschule an der Manfred-von-Richthofen-Straße wird, anders als ursprünglich geplant, bereits zum Ende des laufenden Schuljahres die Schule verlassen. Eigentlich sollte die auslaufende Realschule hier beheimatet sein, bis der letzte Jahrgang seine Schullaufbahn beendet hat.

Der künftige zehnte Jahrgang aber werde nur noch von 22 Jugendlichen besucht, erklärte Schulamtsleiter Klaus Ehling die neue Entscheidung. Die Klasse habe nun die Möglichkeit, geschlossen an der Erna-de-Vries-Realschule an der Spichernstraße im Süden der Stadt bis zum Schulabschluss unterrichtet zu werden. Dieser Plan sei zwischen Schule, Elternschaft und Schulaufsicht vereinbart worden. Es sei aber auch möglich, die Schüler an anderen Schulen zum Besuch der zehnten Klasse umzumelden.

Neue Belegung

Schon jetzt sei der Restbetrieb der Gallitzin-Schule wegen der geringen Schülerzahl nicht leicht zu organisieren, so Ehling. Derzeit gibt es noch drei Klassen in zwei Jahrgängen in der Schule, von denen zwei im Sommer entlassen werden.

Das Gebäude der Schule soll bekanntlich künftig von der neuen Mathilde-Anneke-Gesamtschule genutzt werden. Derzeit findet in der bisherigen Gallitzin-Schule auch Unterricht des Anne-Frank-Berufskollegs statt. Auch beim benachbarten Hans-Böckler-Kolleg sowie am Emmanuel-von-Ketteler-Kolleg in der Nähe herrscht Raumnot. Die ehemalige Gallitzin-Schule werde ausgelastet, bis sie von der Mathilde-Anneke-Gesamtschule ganz übernommen werde, so Ehling.