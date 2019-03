Ideen für den Marienplatz dringend gesucht

So viel vorweg: Die Mariensäule wird an ihrem angestammten Platz bleiben. Und auch die drei Platanen müssen nichts befürchten – schließlich handelt es sich bei ihnen um Naturdenkmäler.

Ansonsten jedoch haben die drei Landschaftsarchitekten, die sich im Rahmen eines Workshops über eine Neugestaltung des Umfeldes der Ludgerikirche Gedanken machen sollen, weitgehend freie Hand.

Lange Mängelliste

Die Mängelliste, die es zu beheben gilt, ist nach Einschätzung der Stadtverwaltung lang. Die Bänke rund um den Marienplatz seien veraltet, immer wieder gebe es Beschwerden über Müll und Ratten. Zwischen den Flächen an der Kirche und dem angrenzenden öffentlichen Raum gebe es keinen gestalterischen Zusammenhang, die Pflasterflächen rund um die Kirche seien sanierungsbedürftig.

Aufwertung des Marienplatzes geplant 1/19 Der Bereich rund um die Ludgerikirche sowie der Marienplatz sollen aufgewertet werden. Foto: Oliver Werner

Der Bereich rund um die Ludgerikirche sowie der Marienplatz sollen aufgewertet werden. Foto: Oliver Werner

Der Bereich rund um die Ludgerikirche sowie der Marienplatz sollen aufgewertet werden. Foto: Oliver Werner

Der Bereich rund um die Ludgerikirche sowie der Marienplatz sollen aufgewertet werden. Foto: Oliver Werner

Der Bereich rund um die Ludgerikirche sowie der Marienplatz sollen aufgewertet werden. Foto: Oliver Werner

Der Bereich rund um die Ludgerikirche sowie der Marienplatz sollen aufgewertet werden. Foto: Oliver Werner

Der Bereich rund um die Ludgerikirche sowie der Marienplatz sollen aufgewertet werden. Foto: Oliver Werner

Der Bereich rund um die Ludgerikirche sowie der Marienplatz sollen aufgewertet werden. Foto: Oliver Werner

Der Bereich rund um die Ludgerikirche sowie der Marienplatz sollen aufgewertet werden. Foto: Oliver Werner

Der Bereich rund um die Ludgerikirche sowie der Marienplatz sollen aufgewertet werden. Foto: Oliver Werner

Der Bereich rund um die Ludgerikirche sowie der Marienplatz sollen aufgewertet werden. Foto: Oliver Werner

Der Bereich rund um die Ludgerikirche sowie der Marienplatz sollen aufgewertet werden. Foto: Oliver Werner

Der Bereich rund um die Ludgerikirche sowie der Marienplatz sollen aufgewertet werden. Foto: Oliver Werner

Der Bereich rund um die Ludgerikirche sowie der Marienplatz sollen aufgewertet werden. Foto: Oliver Werner

Der Bereich rund um die Ludgerikirche sowie der Marienplatz sollen aufgewertet werden. Foto: Oliver Werner

Der Bereich rund um die Ludgerikirche sowie der Marienplatz sollen aufgewertet werden. Foto: Oliver Werner

Der Bereich rund um die Ludgerikirche sowie der Marienplatz sollen aufgewertet werden. Foto: Oliver Werner

Der Bereich rund um die Ludgerikirche sowie der Marienplatz sollen aufgewertet werden. Foto: Oliver Werner

Der Bereich rund um die Ludgerikirche sowie der Marienplatz sollen aufgewertet werden. Foto: Oliver Werner

„So, wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Es muss dringend etwas gemacht werden“, sagt Hans-Bernd Köppen , Vorsitzender des Kirchenvorstandes.

Auch Marlies Voss von der städtischen Denkmalbehörde sieht Handlungsbedarf. „Welchen Sinn macht das Rondell an der Mariensäule, wenn dort nur Fahrräder abgestellt werden? Können die Beete zu Aufenthaltsflächen werden? Kann man den Höhenunterschied zwischen Kirchenportal und Königsstraße beheben?“ Dies seien nur einige von vielen Fragen, über die die Landschaftsarchitekten diskutieren sollen. Die Kosten für den Workshop – 30.000 Euro – teilen sich Stadt und Kirche übrigens.

Kaum wahrgenommen

„Im Moment liegt der Marienplatz recht unbenutzt da“, sagt Köppen. „Die Menschen nehmen ihn kaum wahr. Wir wünschen uns, dass er zu einem lebendigen Ort wird“ – möglichst schon im kommenden Jahr, wie der Vorsitzende des Kirchenvorstandes betont.

Die Kaufleute des Ludgeriviertels dürfte der aktuelle Vorstoß freuen – sie bemühen sich schon lange um eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Bereits vor sechs Jahren hatten sie in dieser Zeitung betont, dass der Marienplatz dringend aufgewertet werden sollte. Die Stadt erklärte damals, dass man sich bereits Gedanken mache – über Ergebnisse ist bis heute allerdings nichts bekannt.

Wie umfassend sich der Bereich verändern wird, hängt vom Ausgang des Workshops ab. Voss betont indes, dass der im 19. Jahrhundert geplante Marienplatz von großer geschichtlicher und künstlerischer Bedeutung sei – was so auch in der Altstadtsatzung steht. Den Charme einer ruhigen Grünanlage solle er daher auch in Zukunft behalten.