Die Bundestags- sowie die Landtagsabgeordnete der münsterischen Grünen, Maria Klein-Schmeink und Josefine Paul , haben das „Nein“ der Stadt Münster zu mehr Lkw-Parkplätzen an den Raststätten Münsterland-Ost und -West ganz entschieden verteidigt.

Darüber hinaus machen sie generell ein Fragenzeichen hinter dem von der Bundesregierung geplanten, bundesweiten Ausbau der Lkw-Parkplätze.

In einer Pressemitteilung heißt es: „Die Bundesregierung hat jahrelang alles dafür getan, dass der Güterverkehr auf der Straße zunimmt und nicht auf die Schiene verlagert wird. Die Infrastruktur für den Straßengüterverkehr immer weiter auszubauen, löst die Verkehrsprobleme nicht.“

Anhebung der Lkw-Maut gefordert

Um die Verlagerung von der Straße auf die Schiene zu forcieren, fordern die Grünen überdies eine Anhebung der Lkw-Maut. „Es braucht für die Unternehmen klare Anreize, ihren Güterverkehr über die Schiene abzuwickeln“, schreiben Klein-Schmeink und Paul weiter.

Josefine Paul lehnt neue Lkw-Parkplätze ab. Foto: Grüne

Bezogen auf die Raststätten an der A1 in Höhe Roxel teilen die Grünen – auf Anfrage unserer Zeitung – die von der örtlichen Bürgerinitiative wie auch von anderen münsterischen Parteien geäußerten Kritikpunkte, so etwa die Erfordernisse des Lärm- und Landschaftschutzes, die gegen einen Ausbau sprechen würden. Ganz abgesehen davon ärgern sich die beiden Abgeordneten auch über das Verfahren: „Da wurde ein Standort ausgeguckt, an die Wünsche des bundesweiten Rastanlagenbetreibers angepasst, und das war es dann.“

Züge für Lastwagen

Anders als CDU und SPD fordern die Grünen aber auch keine zusätzlichen Lkw-Parkplätze außerhalb von Münster. Vielmehr plädieren sie für „rollende Autobahnen“. Gemeint sind damit Züge, die Lastwagen Huckepack nehmen.